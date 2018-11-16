Yorum: Londra'da kaos günleri

..DW'den Barbara Wesel'e göre, Brexit anlaşması sonrası yaşananlar Londra'da kaos yarattı.Britanya Başbakanı Theresa May'in 585 sayfa kalınlığındaki Brexit raporunun parlamenterler tarafından okunmasının hemen ardından hükümet krizine yol açabilecek kopmalar başladı. Planın gümrük birliğiyle ilgili bölümüne bir göz atmak eleştiri oklarının havada uçuşmasına yetti. Avam Kamarası istifalarla sarsıldı. Yeni Brexit Bakanı Dominic Raab'ın planı protesto amacıyla istifa etmesi, May hükümetini ve bütün siyasi yapıyı kaosa sürükledi. Ne harika şeymiş şu Brexit Theresa May'in Brüksel ile düzenli Brexit üzerinde anlaştıkları şeklindeki açıklaması parlamentoda alaycı kahkahalarla karşılandı. Düzenli Brexit planı iki tarafa da yetmiyor. Avrupa Birliği (AB) sempatizanlarına çok az avantajlar sağlıyor, Brexitçiler tarafından ise "AB'ye pek yakın" bulunuyor. İskoçlar atlatıldıklarından şikâyet ederken, Kuzey İrlandalılar eşit muamele talep ediyor, muhalefetteki İşçi Partisi ise May hükümetini Brexit'in yardımıyla düşürebilmeyi umuyor.

Başbakan May ise yoğun direnişe rağmen inadından vazgeçmiyor. Britanya Başbakanı koyduğu hedefe götüren yolda engel dinlemiyor. Saplandığı konuları sürekli tekrarladığı can sıkıcı konuşmalar ve boş ifadelerle savunmaya çalışıyor. Brexit planında bu mutabakatın Britanya'nın ulusal çıkarlarına uygun olduğu ifade ediliyor. Başbakan May Avam Kamarası'nda hayatta kalma mücadelesi verirken bu cümleyi defalarca tekrarladı ve bıkıp usanmadan düzenli Brexit'e yürekten inandığını söyledi. Brexit'in temelleri yalanla atıldı Brexit'in istihdam, refah ve güvenliği nasıl garanti altına alacağını anlatan May'in sözlerine kulak verenler herhalde bunun en kısa yolunun Brexit'ten vazgeçmek olacağını düşünmüştür. Oysa Britanya AB'nin oy hakkı elinden alınmış ‘kölesi' konumuna düşmese, ekonomik felaket önlense, Kuzey İrlanda huzura kavuşsa ve ortak güvenlik politikası kurtarılsa, hayat ne kolay olurdu. Britanya Başbakanı ise Brexit anlaşmasının AB ile bağı olan herkese yarar sağlayacağını, gelecekte, henüz açıklığa kavuşmamış olmasına rağmen, Avrupalılarla harika ilişkiler kuracaklarını söylüyor. Brexit'ten yana olanlar bu yalanla yaşayabileceklerini sanıyorlar.