Yorum: Merkel hükümetinin geleceği belirsiz

Ancak Sosyal Demokratlar'ın aldığı ağır yenilgi nedeniyle Merkel'in koalisyonu sallantıda. DW Genel Yayın Yönetmeni Ines Pohl'ün yorumu.Almanya, Avusturya ve Hollanda'daki sağ popülistlerin Avrupa Parlametosu'nda (AP) korkulan ilerleyişleri gerçekleşmedi. Bu hafta sonu yapılan seçimlerin olumlu sonucu bu oldu.

Ayrıca milliyetçiler ile Avrupa dostları arasındaki kutuplaşma, seçmenleri sandığa gitme konusunda motive etti. Birçok ülkede seçime katılım yüksekti. Bununla birlikte bir önceki seçimlere göre 30 yaş altı seçmenin katılım oranı da daha yüksek oldu. Bu da, Avrupa konusu ve birlikte nasıl yaşanır sorusunun karşılık bulduğunun bir işareti. Bu yaş grubu içinde seçimin net kazananı, iklimin korunmasını kendisi için geleceğin konusu haline getirebilen Yeşiller partisi oldu.

Alman Sosyal Demokratlar için hezimet

Alman Sosyal Demokratlar için bu pazar günü felaket oldu. Almanya'nın en eski demokratik partisi Avrupa düzleminde yüzde 16'ının altına düştü. Ancak bununla da bitmedi. Hafta sonu Bremen'de eyalet meclisi ve yerel seçimler oldu ve bu eyalet 73 yıldan bu yana Sosyal Demokratlar tarafından yönetiliyor.