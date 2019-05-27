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Yorum: Merkel hükümetinin geleceği belirsiz

27.05.2019 15:13 | Son Güncelleme

Almanya'da Avrupa Birliği'ni destekleyenler AP seçiminin galibi oldu.

Yorum: Merkel hükümetinin geleceği belirsiz

Ancak Sosyal Demokratlar'ın aldığı ağır yenilgi nedeniyle Merkel'in koalisyonu sallantıda. DW Genel Yayın Yönetmeni Ines Pohl'ün yorumu.Almanya, Avusturya ve Hollanda'daki sağ popülistlerin Avrupa Parlametosu'nda (AP) korkulan ilerleyişleri gerçekleşmedi. Bu hafta sonu yapılan seçimlerin olumlu sonucu bu oldu.

Ayrıca milliyetçiler ile Avrupa dostları arasındaki kutuplaşma, seçmenleri sandığa gitme konusunda motive etti. Birçok ülkede seçime katılım yüksekti. Bununla birlikte bir önceki seçimlere göre 30 yaş altı seçmenin katılım oranı da daha yüksek oldu. Bu da, Avrupa konusu ve birlikte nasıl yaşanır sorusunun karşılık bulduğunun bir işareti. Bu yaş grubu içinde seçimin net kazananı, iklimin korunmasını kendisi için geleceğin konusu haline getirebilen Yeşiller partisi oldu.

Alman Sosyal Demokratlar için hezimet

Alman Sosyal Demokratlar için bu pazar günü felaket oldu. Almanya'nın en eski demokratik partisi Avrupa düzleminde yüzde 16'ının altına düştü. Ancak bununla da bitmedi. Hafta sonu Bremen'de eyalet meclisi ve yerel seçimler oldu ve bu eyalet 73 yıldan bu yana Sosyal Demokratlar tarafından yönetiliyor.

Bu da şimdi son buldu. İlk kez seçimi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) kazandı. Bu çifte yenilginin sonuçları olacaktır. Bu, partinin sona geldiğinin ve ancak gerçek bir yeni yapılanmayla gelecek şansı olduğunun da bir ispatı.

Erken seçimler ihtimal dahilinde

Brüksel'de gelecek günlerde hangi partinin, hangi pozisyonda liderliği üstleneceği tartışılacak. Almanya'daki tartışma ise çok daha esaslı olacak. Burada tartışma, koalisyon hükümetinin ülkeye daha ne kadar ıstırap çektirmek istediği üzerine olabilir.

Hafta sonunda yapılan seçimler sonrasında Merkel'in 14 yıllık döneminin koalisyon ortağı üzerinden sonlanması ve bu yıl erken seçimlerin yapılması mümkün. Bu seçimde yanıtlanması gereken birçok soru olacak ve birinin yanıtı kesin: Angela Merkel bir kez daha aday olmayacak.

Ines Pohl

© Deutsche Welle Türkçe

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