Yorum: #MeToo'nun birinci yılı - Mücadeleye değdi!

yılını doldurdu. DW'den Helena Kaschel'e göre, önemli olan mücadelenin bundan sonra ne şekilde ilerleyeceği.Bundan bir yıl önce cinsel tacize ve şiddete hedef olduklarını anlatan tanıdıklarımdan, arkadaşlarımdan ve tanımadığım sayısız kadının mesajları ekranda önüme düşmeye başladığında önce tereddüte kapıldım. Sonra ben de aralarına katıldım. #MeToo 85 ülkeye yayıldı ve ilk gününde 200 bin kez Twitter'de kullanıldı. Önce #MeToo'nun Hollywood'un maço kültürüne hiddetin dile getirildiği ve saman alevi gibi geçecek bir sosyal medya kampanyasından ibaret olabileceğini düşünmüş ve daha da büyüyeceğinden kuşku duymuştum.

Ama #MeToo kampanyası hızla gelişti. Cinsiyetçilik ve cinsel istismar bilincinin, film prodüktörü Harvey Weinstein yol açtığı skandal sonrasında kafalara ne kadar yerleştiği ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir ve farklı algılanabilir. Ama bu konunun ne zaman kapanacağını kimse bilemez.

Almanya'daki kampanyalar

İki hafta kadar önce kadın Twitter kullanıcıları #MeToo'nun yeni baskısı olan #WhyIDidNtReport'da tacize uğradıklarını neden şimdiye kadar duyurmadıklarını ve kimseyle paylaşmadıklarını anlattılar. 81 yaşındaki Amerikalı komedyen Bill Cosby cinsel tacizden hüküm giyerek hapsedildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh üç kadın tarafından tacizle suçlanıyor. FBI suçlamalar hakkında soruşturma başlattı.