Yorum: Nefret vaizi

"Yabancı düşmanlığı", eski Yunancadaki "yabancı korkusu" anlamına gelen "Xenophobia"dan üretilmiş olup fobinin diğer siyasi ve sosyal bağlamlardaki kullanımıyla benzeşir. Örneğin homoseksüel fobisi olduğunu söyleyenler de eşcinsellerden sadece korku duymaz, onlara karşı nefret ve aşağılama gibi olumsuz hisler de besler. Yabancı fobisinin temelinde de sadece korku değil, aynı zamanda nefret ve aşağılama duygusu yatar.

6 Kasım Kongre ara seçimlerinden korkmakta haklı olan Donald Trump da öteden beri taraftarlarının kendileri gibi olmayanlara karşı beslediği duyguları körüklüyor. Her ne kadar Meksika sınırına duvar çekmek, kaçak göçmenleri çocuk ve bebeklerinden ayırmak ve son olarak da Amerikan vatandaşlığını kazanma hakkını bir kararname ile silip atmak gibi komik, gayriinsani ve gerçek dışı fikirler ortaya çıksa da nefret, küçük görme ve korkutma, Trump'ın halkla ilişkiler yöntemidir.

Duvarın mali bakımdan altından kalkılamayacağı tezi, Cumhuriyetçilerin bile göç politikasının eleştirmeleri ve neredeyse bütün Anayasa uzmanlarının karşı görüşleri, ülkeyi iyiler ve "liberaller" olarak ikiye ayırıp iktidarını korumaya çalışan Trump tarafından malzeme olarak kullanılıyor. Gerçi Trump'ın Cumhuriyetçileri kendi görüşlerinin solunda yer alan herkesi uzun süredir "liberaller" diye tanımlıyor ve bu aslında onların dilinde "komünistler" anlamına geliyor. Trump'ı ve fikirlerini desteklemeyen ona karşı sayılıyor ve icabında komünist ya da hain damgasını yiyor.