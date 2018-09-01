Yorum: Olası İdlib muharebesinde son söz kimin olacak?

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, zafer yürüyüşünü İdlib'de de sürdürmek istiyor. Rejim hâlihazırda Suriye egemenlik sahasının yüzde 58'ini kontrol ediyor. ABD desteğindeki Kürtlerin denetiminde olan bölge Suriye'nin tamamının yüzde 25'i, silahlı muhaliflerin Türkiye'nin yardımıyla kontrol altında tuttuğu bölge ise ülkenin yüzde 11'i. Geriye kalan topraklar ise hâlâ IŞİD'in elinde. Ancak Suriye'deki iç savaşta ibrenin uzun süredir rejimden yana olduğu aşikâr. İran’ın yönlendirdiği milisler Rus savaş uçaklarıyla birlikte yeni bölgeler ele geçirirken buralardan kaçan silahlı muhalifler İdlib'e sığındı.

Yeni bir kaçış dalgası

Rejim şimdi İdlib'i de geri almaya karar verdi. Böylece silahlı muhaliflerin elindeki son kale de düşmüş olacak ve Halep'ten Akdeniz'e olan koridor eski haline gelecek. Şu anda 3,5 milyon insan İdlib'de yaşıyor, bunların yaklaşık 1 milyonu iç mülteci. Küçük küçük başlamış olan ve yaklaşan silahlı çatışma onlar açısından iyi bir anlam taşımıyor. Zira Esad açıklamalarında Suriye'nin gelecekte homojen bir topluma ihtiyaç olduğunu vurgulamaktan usanmıyor. Bu, kendi egemenliğine karşı gelen Sünni isyancıların bu ülkede artık yerinin olmayacağını ifade ediyor. Ayrıca İdlib yedi yıldır süren iç savaşın başından beri isyanın önemli merkezlerinden biriydi ve bu da intikam eylemleri endişesi yaratıyor.