Tanınmış Suudi Arabistanlı rejim muhalifi Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ve öldürülmüş olabileceği ihtimalinin artması dünyanın zaten en istikrarsız ve anlaşmazlıkların en çok olduğu bölgesindeki gerginlikleri artırma potansiyeline sahip.

Kaşıkçı'nın bir yıldır köşe yazıları yayımladığı Washington Post gazetesinin Türk ve Amerikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kaşıkçı'nın 2 Ekimde İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda sorguya çekilip işkenceyle öldürüldüğüne dair ses ve görüntü kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Haberde Türk makamlarının bu kanıtları Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun nasıl kapsamlı bir şekilde izlendiğini ortaya çıkaracağı ve diplomatik skandala yol açacağı kaygısıyla açıklamadığına yer verildi.

ABD'nin tavrı belirleyici olabilir

Aynı gazete birkaç gün önce de, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın rejim karşıtını hapsetmek niyetiyle Suudi Arabistan'a dönmeye ikna etmeye çalıştığına dair istihbarat bilgilerinin ele geçirildiğini yazmıştı. Kaşıkçı bu tuzağa düşmedi. Ancak bu kez de nişanlısının oturduğu İstanbul'a gelmesi için tuzak kuruldu.