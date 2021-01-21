Yorum: Trump dönemi henüz bitmedi

6 Ocak 2021'e ait görüntüler, Donald Trump'la geçen dört yılın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) içinde bulunduğu durumun sarsıcı kanıtları. Nefretle ve komplo teorileriyle kışkırtılmış ve içten içe kemirilmiş Trump taraftarlarının Amerikan demokrasisinin kalbi Kongre'ye yaptığı baskın, sadece ABD'nin değil, tüm dünyanın ortak hafızasına kazındı. Bu görüntülerden günü gününe tam iki hafta sonra şimdi ABD'nin yeni bir başkanı var. Trump bu süreci tüm ayrıştırıcı yalanlarına rağmen durduramadı. Bu iyi bir haber ve hepimiz bir anlığına durup derin bir nefes alabiliriz. Trump dönemi daha sona ermedi Donald Trump artık ABD Başkanı değil. Ama Trump devri henüz sona ermedi. Geride bıraktığı ülke, 150 yıl önceki iç savaştan bu yana görülmedik bir ayrılık içinde. Siyasi cepheler uzlaşmaz bir şekilde karşı karşıya. Ailelerin evlerindeki kahvaltı masasından parlamentoya büyük bir bölünme söz konusu. Trump'ın taraftarlarından geniş kesimler, Başkan'ın yıllar boyunca büyük bir beceriyle beslediği bir yalanlar dünyasında yaşıyor.

Trump'ın dış politikadaki bilançosu da felaket. Uzun yıllara dayanan ittifaklar sarsılmış durumda. Rusya ya da Çin gibi otoriter ya da diktatörlükle yönetilen ülkeler, Kongre'deki baskın görüntüleri karşısında ellerini ovuşturuyor. Joe Biden bir enkaz devraldı. Kaos. Ve ekonomide derin fay kırıkları. 20 Ocak 2021 tarihinde devraldığı Beyaz Saray'da hiçbir ön hazırlık, hiçbir düzen yok. Dünyanın ekonomik süper gücü olan nükleer güç ABD, aslında haftalardır yönetimden yoksun. Bu sadece ABD değil, uluslararası müttefikleri açısından da tehlikeli. Çünkü böyle bir vakumu hemen doldurmaya çalışanlar çıkabilir. Siyasi karşıtlarla uzlaşma Şimdiye kadar hiçbir Başkan, Joe Biden'ınki kadar büyük bir tecrübeyle göreve başlamadı. 50 yıldır siyasetin içinde bulunan Biden, siyasi karşıtlarıyla uzlaşma yolu bulmada da deneyimli. Barack Obama döneminde sekiz yıl Başkan Yardımcılığı yapan Biden, bir başkanın karşılaşabileceği zorlukları da en yakından tecrübe etmiş biri. Biden kendisini profesyonel bir uzlaştırıcı olarak lanse ediyor. Doğru da. Bunu yapma yetisine sahip!