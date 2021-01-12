Yorum: Trump siyaset sahnesini terk etmeli

Hayır, 6 Ocak olayları kazara yaşanmadı. Bir tesadüf de değildi. Zoraki bir öfkeye dayanan ve taraftarlarının siyasi duruşunu "ötekine" karşı nefrete dönüştürebilen dört yıllık Başkanlık sürecinin kaçınılmaz bir sonucuydu.

Donald Trump sorumlu

Oradaydım ve Donald Trump'ın o soğuk Ocak gününde yaptığı konuşmanın, çoğunluğu barışçıl olan göstericileri nasıl öfkeli bir kalabalığa dönüştürdüğüne kendi gözlerimle ve kulaklarımla şahit oldum. Başkanın halka, Kongre binasına saldırmaları çağrısı yaptığına dair şüphe yok. Bunun gibi cümleler başka nasıl anlaşılabilir ki: "Ülkemizi güç sahibi olmadan geri almak asla mümkün değil; güç göstermelisin ve güçlü olmalısın!" Kalabalığa bu şekilde seslendi ve onlardan Kongre binasına doğru yürüyüşe geçmelerini istedi.

Ülkenin her yerinden başkente, "çalınmış" olduğunu iddia ettikleri oylarla sonuçlanan seçimleri protesto etmek için gelen insanlarla konuştum. Çoğunluğu ortalama Amerikalıydı. Peki Başkanlık seçimlerinin asıl galibinin Donald Trump olduğuna gerçekten ikna olan bu kitle kimlerden oluşuyor? Bunlar kendi yalanlarına kendileri inanmış ve sosyal medya balonlarına hapsolmuş kişiler. Üstelik bu topluluk, tehlikeli yalanlardan oluşan binanın temeline sorumsuzca harç taşıyan üst düzey Cumhuriyetçi politikacılar tarafından da destekleniyor. Bu siyasetçiler, Anayasaya bağlılık yeminlerini kişisel iktidar hırslarına feda etti.