Yorum: Trump'a imkan verenler de suçlu

Öte yandan bu sorunu sadece Trump ve abartılı tarzı tek başına yaratmadı. Trump'ın retoriğini "zararsız abartılı ve online kabadayılık" diye görmezden gelen destekçileri de suçlu. Buna Kasım ayı yapılan seçimlerin yasadışı olduğunu söyleyen (veya sonuçları sorgulayan) 12 senatör ve 100'den fazla Temsilciler Meclisi üyesi de buna dahil. Bu yanlış bilgi akışı ve kaosu durdurmak için bir şey yapmadılar.

ABD, demokrasiyi sağlama ve yetki devri konusunda nesiller boyunca bir umut ışığı olmuştu. Ancak Trump, dünyanın geri kalanına ABD sisteminin de kırılgan olduğunu gösterdi.

Trump'ın Kongre'deki şiddet olaylarından tamamen sorumlu olduğuna ve kendisine sadık beyaz ulusalcıları, komplo teorisyenlerini, ayrıca internet üzerinden örgütlü yasadışı grupları başkente gönderdiğine dair şüphe yok. Bu kişiler, başkentten gelen çağrının peşinden gitti ve sözleri eyleme dönüştürdüler.

Donald Trump'ın demokratik sisteme saldırıları zirveye ulaştı. Çarşamba sabahı yaptığı konuşmada iki ay önce seçimlerin ondan çalındığına dair çirkin komplo teorilerini sürdürmesi, en sadık yandaşlarını darbe girişimine götürdü.

Cumhuriyetçiler sınır çizgisindeki bir otokratın partiyi kontrol etmesine ve halk için değil sadece kendisi için işleyen bir hükümet kurmasına seyirci kaldılar.

Trump'ın planları

ABD Kongre binasında demokrasi saldırılırken Trump ise Oval Ofis'te fitilini ateşlediği tahribatı televizyondan izliyordu. Bir açıklama yapması saatler aldı ve çetesinden kibarca "barışçıl" olmalarını rica etti. Trump, onları "sevdiğini" ve onların "özel" olduğunu düşündüğünü söyleyerek durumu kontrol altına almak için çok az çaba sarfetti. Demokrasiyi korkunç bir şekilde hiçe sayan bir güruh hakkında.

Görevi devretmesine günler kala Trump öyle görünüyor ki partisini ve aynı zamanda demokrasinin temellerini yakıp kül etmeyi planlıyor. Başkan Yardımcısı Mike Pence gibi en sadık savuncularına bile saldırıyor. Trump "en iyi Cumhuriyetçi'nin kendisini sonuna dek savunan Cumhuriyetçi olduğunu" net bir şekilde söyledi. Kullandığı bu dil muhafazakar basın ve sosyal medyada yer aldı, ardından da Washington'da Çarşamba günü tanık olduğumuz çözülmeye yol açtı. Trump sorumlu olduğu cumhuriyet hakkında endişelenmiş görünmüyor, tam tersine lideri kendisi olmayacaksa parçalanmasını tercih ediyor.