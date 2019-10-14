Yorum: Türkiye'nin harekâtı IŞİD'i güçlendirebilir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan niyetini hiç gizlemedi. Daha Eylül ayında New York'taki Birleşmiş Milletler toplantısında bir harita göstermişti. Haritada, Suriye sınırında Türklerin kontrolü altında bulunan bir koridor görülüyordu. NATO müttefiklerinin kararlı ve ortak bir hareketi ile otokrat lideri bu askeri maceradan vazgeçirmek belki mümkün olurdu. Ama bilindiği gibi olaylar farklı bir şekilde gelişti: ABD Başkanı Donald Trump yolu açtı ve Türkiye Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele olarak gösterdiği, "Barış Pınarı” olarak adlandırdığı askeri operasyona başladı. Harekâtın başından beri yaşananlara gelince... Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verdiği bilgilere göre, Türk birlikleri ve müttefiki olan cihatçı milisler Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık 200 bin kişinin kaçmasına neden oldu. Sosyal medyada yayınlanan videolar, ele geçirilen Kürt savaşçıların ve siyasetçilerin toplu halde öldürüldüğünü gösteriyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper bile bölgede yaşananlar için savaş suçu "gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu. Kürtler, Türk saldırılarına karşı Esad ve Rus müttefiklerinde destek aradı. Ve yüzlerce, belki de binlerce IŞİD yanlısı Kürtlerin kontrolünde bulunan kamplardan kaçtı.

IŞİD'ın çıkarına gelişmeler Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde Kürt milisleri hedef alan "teröre karşı operasyonu,” IŞİD'e yönelik mücadeleyi arka planda bırakıyor. Terör halifeliği kuran IŞİD aslında kendi topraklarında yenilgiye uğratılmıştı. Şimdi Türk saldırılarına karşı koymak zorunda kalan Kürt savaşçılar da IŞİD'e karşı mücadelede çok sayıda kurban vermişti. Yaklaşık altı ay önce IŞİD'in son kalesi Bağuz düşmüştü ama IŞİD terör örgütü olarak varlığını sürdürüyordu. Savaşçıları Suriye ve Irak'ın yanı sıra Afganistan'dan Nijerya'ya kadar farklı ülkelerde saklanıyor. Bölgesel yenilgiye uğratılan IŞİD'in yarattığı tehlikeye ilişkin geçen yıl Aralık yaşanan tartışma eski Savunma Bakanı James Mattis'in görevinden istifa etmesine yol açmıştı. Başkan Donald Trump, ABD birliklerinin Suriye’den çekileceğini ilk kez o tarihte açıklamıştı. Mattis ise ABD'nin askerlerini çekmesinin IŞİD'in geri dönmesine yol açabileceğini savunuyordu. Mattis'in ardından Trump'ın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk da istifasını sunmuştu.