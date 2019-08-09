Yorum: Türkiye’nin Suriye tehdidi ciddiye alınmalı

Türkiye tehdit edip bir şey yapmadan oturan bir ülke değil. Ankara, Ağustos 2016-Mart 2017 dönemindeki Fırat Kalkanı ve 2018 başındaki Zeytin Dalı operasyonları olmak üzere Suriye’ye iki kez askeri müdahale gerçekleştirdi. Şu an Suriye topraklarının yüzde 2’sini kontrolü altında bulunduruyor.

Bu başarının sarhoşluğuyla şimdi kontrol alanını Kuzey Suriye’nin doğusundaki geniş bir alana yaymak istiyor. Kurban Bayramı sonrasında operasyon başlayabilir. Sınırdaki askeri hazırlıklar tamamlanmış görünüyor. Diğer koşullar da uygun.

Engel olan yok

Uluslararası alanda Türkiye’ye engel olmak isteyen de yok. ABD Başkanı Donald Trump yıl başında Türkiye’ye ekonomik yaptırım tehdidinde bulunduğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesi birden kısılmıştı. Ama artık Amerikan yönetimi, Rus S-400’lerine karşı uygulama tehdidinde bulunduğu yaptırımlardan bile bahsetmiyor. Erdoğan elindeki kartları yine iyi oynadı. Suriye’ye askeri müdahale tehdidiyle Washington üzerindeki baskıyı artırmış oldu. ABD bölgede bir gerilim daha çıkmasını engelleme umuduyla geri adım attı.