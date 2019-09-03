Yorum: Ya benimsin ya kara toprağın

Gazeteci Bülent Mumay, Türkiye’nin son 17 yılına damga vuran yüzde 100 biat doktrinini yazdı.Siyasal İslamcı Milli Görüş hareketinde yetişen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2005’te yaptığı bir açıklamada ideolojik olarak vardığı pozisyonu şöyle tanımlamıştı: "Muhafazakar demokratız." Daha önce "Hem laik, hem Müslüman olunmaz", "Demokrasi amaç değil araçtır" çıkışlarıyla demokrasinin temel ilkelerine ilişkin pek inancı olmadığını açıkça ortaya koymuştu Erdoğan.

Ancak siyaset merdivenlerini tırmandıkça kendi ürettiği doktrinleri sahneye sürdü. Kendi demokrasi tanımını, ekonomi tezlerini önce açıklamaya, sonra da gücünü artırdıkça hayata geçirmeye başladı.

Erdoğan’ın "İleri demokrasi" diye tanımladığı şey, yüzde 100 biat üzerine kurulu bir düzen. Adında demokrasi geçmesine rağmen, farklı düşünenlere yaşam hakkı tanımayan bir sistem bu. Eski Türk filmlerinin, "Ya benimsin ya kara toprağın" repliğinden bir farkı yok.

Tahakküm altına girmeyen, Saray’ın kurduğu sistemin dişlilerinden biri olmayı reddeden, eleştirel düşünce sergileyen kişi ve kurumları etkisizleştirmek üzerine kurulu bir düzende yaşıyoruz.