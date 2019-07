YORUM: Yargıda reform balonu dikenli tellerde patladı

Sıcak bir temmuz sabahı. İstanbul’dan Kandıra’ya doğru gidiyorum. Aslında sekiz yıldır alışık olduğum bir rotanın dışına çıkıyorum. 2011’den beri rutinim İstanbul- Silivri arası. Bu hattaki her mola yerini, her benzinciyi, her kısa yolu ezbere biliyorum. Yıllardır aralarında gazetecilerin de bulunduğu pek çok kişinin haksız yere tutulduğu bir cezaevinin merkezi Silivri. Ve aralarında benim de olduğum gazeteciler buradaki meslektaşlarını zaman zaman da içerisini sık ziyaret ettiler.

"Yeni rotam"da ilerlerken düşünüyorum. AKP iktidarı "Yargı Reformu Strateji Belgesi"ni açıklayalı neredeyse bir buçuk ay oldu. Meclis kapanmadan belgedeki kimi düzenlemeler yasalaşacak başta "düşünce ve ifade özgürlüğünü" kullandığı için hapiste tutulanlar dışarıya çıkacaklardı. Belgede yapılacak değişikliklerin en önemlilerinden birini, istinaf mahkemesi yargılamasında, haklarında 5 yılın altında mahkumiyet kararı bulunanlara Yargıtay'a temyiz yolunu kapatan Ceza Muhakemeleri Kanunu'ndaki hüküm oluşturuyordu. Cumhuriyet davasında yargılanıp 5 yılın altında ceza alanların da yararlanacağı bir değişiklikti bu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bu konuda pek çok olumlu sinyal vermişti. Peki sonuç ne oldu? Bir kaç gün sonra Meclis kapanıyor. Düzenlemeler Ekim ayında başlayacak yeni döneme kaldı. Yani en azından iki buçuk ay var. Yani 75 gün. Söylerken kolay ama hapiste yatarken zordur günler hatta saatler… Kalan için olduğu kadar bekleyenler, aileler için de…