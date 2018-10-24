"Yorumla yönetmelik iptal edilemez"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Danıştayın öğrenci andı kararına ilişkin, "Bir yönetmeliğin iptali ancak anayasaya veya yasalara karşı ise mümkündür, yorumla yönetmelikler iptal edilemez." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Danıştay 8. Dairesinin öğrenci andı ile ilgili verdiği kararı değerlendiren Karamollaoğlu, Türkiye'deki barış ortamının, öğrenci andı tartışması ile tahrik edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Yönetmeliklerin yine yönetmeliklerle değiştirilebileceğini, bunun temel bir kaide olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Bir yönetmeliğin iptali ancak anayasaya veya yasalara karşı ise mümkündür. Yorumla yönetmelikler iptal edilemez. Bunun altında bir şeyler dönüyor ama ne dönüyor, tam anladığımı söyleyemem." diye konuştu.

Türkiye'nin "çok renkli bir vatandaşlık zümresine sahip olduğunu" ifade eden Karamollaoğlu, "Biz eğer ülkemizin asıl meselelerini bir kenara bırakır, sadece söylemler üzerinden birtakım konuları çok sert bir şekilde gündeme getirirsek bu ülkemizi daha olumlu bir noktaya taşımaz. Ben özellikle iktidar ve muhalefet partilerine sesleniyorum. Bizim birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek bir yaklaşıma ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.