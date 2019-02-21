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Yosemite Vadisi'nden kış manzaraları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 09:07 | Son Güncelleme

Yosemite Vadisi'nden kış manzaraları

YOSEMITE (AA) - ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Yosemite Ulusal Parkı dünyanın en gözde yerlerinden biri olmasıyla dikkat çekiyor.

Giriş ücretinin 35 dolar olduğu Yosemite Vadisi'ni her yıl 3 milyondan fazla turist ziyaret ediyor.

Vahşi yaşam alanına sahip olan ve 1984'te UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine dahil edilen milli park, içerisinde granit kayalıklar, şelaleler, akarsular ve ağaçları barındırıyor.

San Francisco ve Silikon Vadisi'ne 240 kilometre uzaklıkta olan park, kamp alanları ile hem kış hem de yaz mevsiminde oldukça ilgi görüyor.

Dünyanın bir çok yerinden gelen fotoğrafçılar, güneşin batımı anında çok kısa bir süre gerçekleşen Kızıl Şelale'nin fotoğrafını çekmek için birbiriyle barıştı.

Yosemite Şelalesi, gün batımıyla birlikte rengini kızıla çevirmesi ve at kuyruğuna benzetilmesinden dolayı, bu tarihlerde ismi Kızıl Şelale ve At Kuyruğu şelalesi olarak anılıyor.

Sadece 6 dakika kadar süren bu doğa olayının ise 22 Şubat Cuma günü son bulması bekleniyor.

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