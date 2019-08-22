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Yosun bağlamış caretta carettayı balıkçılar kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 12:27 | Son Güncelleme

Yosun bağlamış caretta carettayı balıkçılar kurtardı

İskenderun Körfezi'nde kabuğu yosun bağlamış caretta caretta, balıkçılar tarafından kurtarılarak tekrar denize bırakıldı.

Balık tutmak için denize açılan balıkçılar, İskenderun Körfezi'nde yosun bağlamış ve sırtında küçük bir taş olan caretta carettayı fark ederek tekneye aldı.

Daha sonra caretta carettayı karaya çıkaran balıkçılar, üzerindeki taşı kaldırıp yosunları temizledikten sonra tekrar denize bıraktı.

Bu anlar balıkçıların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
hatay İskenderun Körfezi

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