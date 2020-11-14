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YouTube 2020 yılını çok zorlu olarak görüyor

14.11.2020 10:06 | Son Güncelleme:
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YouTube 2020 yılını çok zorlu olarak görüyor

Her yıl düzenli olarak yapılan YouTube 2020 Rewind etkinliği ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Hadi gelin detaylara birlikte bakalım.

Son derece zor bir yıl olması nedeniyle YouTube 2020 Rewind etkinliğinin ertelenmesine karar verildi. Daha doğrusu platform 2020 yılını es geçecek. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan YouTube, bu yılın pek eğlenceli bir yıl olmadığını ifade etti.
YouTube tarafından yapılan açıklamanın içeriğine bakıldığında, 2010 yılından beri bu etkinliğin yapıldığı ancak 2020 yılında son derece kötü bir yıl geçirildiği ifade edildi. Kendilerinin bu yılı eğlenceli görmediği de belirtildi.

Dünya genelinde pandemi yaşanması nedeniyle çok zor bir yıl geçiyor. Vaka sayılarının 50 milyonu aşması bile bunun en büyük göstergeleri arasında. Hatırlayacağınız üzere neredeyse bütün şirketler etkinliklerini sırf bu nedenden dolayı iptal etmişti.

YouTube yine aynı nedenden dolayı etkinliğe devam etmeme kararını aldı. Onun bu etkinliğe devam etmeme kararının en büyük nedeni ise insanların zor durumda kalmasaydı. 2020 yılına aşamayan insanlar, doğal olarak pek eğlenecek modda olmayabilir.

YouTube, kendi platformunda video yayınlayanlara ayrıca teşekkür etti. Onların fark yarattığını da ifade ederek zor bir yılı atlatmayı başardıkları için tebrik etti. Bütün bu olanlara bakıldığında, pandemi etkisinin son derece büyük olduğu görülüyor.

Bazıları platformun bu yıl yine aynı etkinliği yapmasını önerdi. Ancak şirket kararından dönecek gibi görünmüyor. Sizce YouTube, 2020 yılında da bu etkinliği yapmalı mıydı?

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