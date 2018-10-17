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YouTube'a 2 saat boyunca giriş yapılamadı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.10.2018 05:06 | Son Güncelleme

YouTube'a gece 04.00'dan itibaren 2 saat boyunca giriş yapılamadı. YouTube'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar hata mesajıyla karşılaştı. Youtube'dan gelen açıklamada, yaklaşık 2 saat süren sorunun çözüldüğü belirtildi.

YouTube'a 2 saat boyunca giriş yapılamadı

Aylık kayıtlı izleyici sayısının 1,8 milyarı bulan popüler video paylaşım sitesi YouTube'a, saat 04:00 itibarıyla kullanıcıların giriş yapamadıkları belirtildi.

YouTube'a giriş yapmaya çalıştıklarında hata ile karşılaşan internet kullacıları, tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.

YOUTUBE: GERİ DÖNDÜK

Yaklaşık 2 saat süren sorunun çözüldüğünü belirten YouTube, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geri döndük! Sabrınız için teşekkürler. Eğer sorunları yaşamaya devam ederseniz, lütfen bize bildirin"

HATA

Sorunun nedeni ise açıklanmadı.

YouTube'da kanallara erişimde sıkıntısı yaşanması sonrası, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de #YouTubeDOWN etiketi, Twitter'da en çok kullanılan terimlerden biri haline dönerek Trend Topic (TT) oldu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
evet ne oldu aleyna tilki dinleyemedim
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