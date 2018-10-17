YouTube'a 2 saat boyunca giriş yapılamadı

Aylık kayıtlı izleyici sayısının 1,8 milyarı bulan popüler video paylaşım sitesi YouTube'a, saat 04:00 itibarıyla kullanıcıların giriş yapamadıkları belirtildi.

YouTube'a giriş yapmaya çalıştıklarında hata ile karşılaşan internet kullacıları, tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.

YOUTUBE: GERİ DÖNDÜK

Yaklaşık 2 saat süren sorunun çözüldüğünü belirten YouTube, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geri döndük! Sabrınız için teşekkürler. Eğer sorunları yaşamaya devam ederseniz, lütfen bize bildirin"

Sorunun nedeni ise açıklanmadı.

YouTube'da kanallara erişimde sıkıntısı yaşanması sonrası, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de #YouTubeDOWN etiketi, Twitter'da en çok kullanılan terimlerden biri haline dönerek Trend Topic (TT) oldu.



