YouTube attığı tweet için özür diledi

Amazon Studios Strateji Yöneticisi Matthew Ball da YouTube'un söz konusu tweet'ine tepkisiz kalmadı. Ball, YouTube'un attığı tweet'in ekran görüntüsünü aldı ve ''Bu, kızına notlarına göre değil, kaç saat çalıştığına göre harçlık verip daha sonra çok fazla çalıştığından şikayet etmek gibi'' notunu düştü. Gelen tepkilerin ardından ise YouTube yeni bir adım attı.

We hear you. You’re right and we apologize. Our now-deleted Tweet was intended in good faith, but we missed the mark and did not reflect the spirit of the Creator community that we love. - YouTube Social Team