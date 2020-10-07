YouTube attığı tweet için özür diledi

YouTube içerik üreticilerinin reklamlar yoluyla gelir elde edebilmesini sağlıyor. Bu yüzden YouTube içerik üreticileri ya da diğer bir deyişle YouTuber'lar, içeriklerine olabildiğince fazla reklam yerleştirmeye çalışıyor. Ancak YouTube'un bu konuda önemli bir şartı var. 4.000 saat izleme süresinin dolduran YouTuber'ların, reklam yerleştirebilmek için en az 8 dakikalık video yüklemeleri gerekiyor. 8 dakikayı aşan videolara reklam yerleştirilebiliyor. Bazı YouTuber'lar ise daha fazla gelir elde etmek için 8 dakikalık videoların sürelerini uzatıyor. YouTube ise son zamanlarda özellikte Twitter'da esen ''Hiç kimse:'' tarzındaki mizah rüzgarına katılarak bu olayı ti'ye alarak katılmak istedi ancak görünüşe bakılırsa bir şeyler yanlış gitti.

YOUTUBE ATTIĞI TWEET İLE TEPKİ TOPLADI

YouTube, geçtiğimiz cumartesi günü YouTube içerik üreticilerinin video uzunluklarını şaka amaçlı kullanarak bir tweet attı. YouTube söz konusu tweet'inde '' 15 dakika konuştuktan sonra içerik üreticileri: Peki o zaman, hadi videoya geçelim'' sözlerini kullandı. Bu sözler, YouTuber'lar dahil olmak üzere pek çok kişinin hoşuna gitmedi. YouTube'un attığı tweet ise tam olarak şöyleydi.