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YouTube attığı tweet için özür diledi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.10.2020 11:03 | Son Güncelleme

YouTube oldukça ilginç bir olaya konu oldu. Geçtiğimiz cumartesi günü uzun videolar hakkında şaka maksatlı bir tweet paylaşan YouTube, birçok YouTuber'dan ve YouTube izleyicisinden tepki aldı. YouTube ise aldığı tepkilerden dolayı söz konusu tweet'i silmek zorunda kaldı. Peki o tweet'te neler yazıyordu?

YouTube attığı tweet için özür diledi

YouTube içerik üreticilerinin reklamlar yoluyla gelir elde edebilmesini sağlıyor. Bu yüzden YouTube içerik üreticileri ya da diğer bir deyişle YouTuber'lar, içeriklerine olabildiğince fazla reklam yerleştirmeye çalışıyor. Ancak YouTube'un bu konuda önemli bir şartı var. 4.000 saat izleme süresinin dolduran YouTuber'ların, reklam yerleştirebilmek için en az 8 dakikalık video yüklemeleri gerekiyor. 8 dakikayı aşan videolara reklam yerleştirilebiliyor. Bazı YouTuber'lar ise daha fazla gelir elde etmek için 8 dakikalık videoların sürelerini uzatıyor. YouTube ise son zamanlarda özellikte Twitter'da esen ''Hiç kimse:'' tarzındaki mizah rüzgarına katılarak bu olayı ti'ye alarak katılmak istedi ancak görünüşe bakılırsa bir şeyler yanlış gitti.

YOUTUBE ATTIĞI TWEET İLE TEPKİ TOPLADI

YouTube, geçtiğimiz cumartesi günü YouTube içerik üreticilerinin video uzunluklarını şaka amaçlı kullanarak bir tweet attı. YouTube söz konusu tweet'inde '' 15 dakika konuştuktan sonra içerik üreticileri: Peki o zaman, hadi videoya geçelim'' sözlerini kullandı. Bu sözler, YouTuber'lar dahil olmak üzere pek çok kişinin hoşuna gitmedi. YouTube'un attığı tweet ise tam olarak şöyleydi.

YouTube tweeti
( Hiç kimse: , Gerçekten hiç kimse: , 15 dakika konuştuktan sonra içerik üreticileri: Peki o zaman, hadi videoya geçelim)

TARTIŞMALARA MATTHEW BALL DA KATILDI

Amazon Studios Strateji Yöneticisi Matthew Ball da YouTube'un söz konusu tweet'ine tepkisiz kalmadı. Ball, YouTube'un attığı tweet'in ekran görüntüsünü aldı ve ''Bu, kızına notlarına göre değil, kaç saat çalıştığına göre harçlık verip daha sonra çok fazla çalıştığından şikayet etmek gibi'' notunu düştü. Gelen tepkilerin ardından ise YouTube yeni bir adım attı.

YOUTUBE ÖZÜR DİLEDİ

YouTube, içerik üreticileri hakkında şaka amaçlı attığı tweet'i sildi. Video paylaşım platformu, tweet'in iyi niyetle atıldığını ancak çizgiyi aştıklarını söyleyerek yaptığı paylaşım için özür diledi.

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