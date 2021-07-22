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YouTube bahşiş kutusunu hayata geçirecek

22.07.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube içerik üreticilerine iyi miktarda kazanç sağlıyor. Reklamların giderek artması ise bu kazancın doğru orantılı olarak yükselmesini sağlıyor. Ancak bazı YouTube fenomenleri durumdan memnun değil.

YouTube bahşiş kutusunu hayata geçirecek

Hatırlayacağınız üzere Twitter bahşiş kutusu özelliğini piyasaya sunmuştu. Böylece birçok hesap kullanıcılardan bahşiş alarak destek ağını genişletti. Şimdi ise YouTube bu tür bahşiş özelliklerini sunacak bir platform oldu.

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YOUTUBER'LARA YENİ KAZANÇ KAPISI

YouTube tarafından getirilecek olan bahşiş kutusu özelliği iyi miktarda bağış yapılmasını sağlayabilir. Bu özelliği açan bütün içerik üreticileri videolardan bir miktar kazanç sağlayacak. Bahşiş kutusu ile birlikte 2,5,10 ya da 50 dolar bağış yapılabilecek ve böylece kazanç elde edilecek.

Bazı fenomenler ne yazık ki reklamlardan yeteri kadar kazanç sağlayamıyor. Durumun farkında olan YouTube onlar için özel bazı çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de bahşiş kutusu özelliği oldu. YouTube fenomenlerine bahşiş atan kişilerin hesapları ve ne kadar bağış yaptıkları yorumların alt kısmında gösterilecek.

Binlerce içerik üreticisi ilk etapta bu özelliği deneyecek. Hemen ardından 68 ülkeden yeni özelliğe erişme imkanı olacak. YouTube yavaş yavaş bunu dünyanın tamamına yaymayı düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
youtube sosyal medya
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