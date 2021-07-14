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YouTube, beğenmeme sayılarına müdahale ediyor

14.07.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'un yoğun bir şekilde beğenmeme alan videoların beğenmeme sayısını gizlediği ortaya çıktı. Böylece milyonlarca kullanıcının dislike verdiği videolar kolay bir şekilde saklanabiliyor.

YouTube, beğenmeme sayılarına müdahale ediyor

YouTube ile ilgili alınan bu karar çok ani oldu. Hiçbir kullanıcı böyle bir güncelleme gelmesini beklemiyordu. Özellikle “YouTube Rewind” gibi videoların bile beğenmeme sayısının milyonları bulması konuya biraz daha ışık tutuyor. Uygulama belki de kendi videolarında bile yaşanan beğenmeme krizlerini çözmek istiyor.

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Dünyanın en büyük video uygulamaları içerisinde yer alan YouTube, troller ile savaşmak için birçok yöntem arıyor. Özellikle bazı kanalların videolarına sürekli olarak saldıran troller ne yazık ki uygulamada olumsuz etkiler yaratıyor, hatta birçok kişinin moralini altüst edebiliyorlar.

NEDENİ "TROLLER" OLABİLİR

YouTube trollerden korumak için içerik üreticiler hakkında böyle bir karar almış olabilir. Twitter bir ara uygulamayı trollerden temizlemek için çok fazla çaba harcamıştı. Sonuç olarak birçok kanal ve hesap kapatıldı.

Sosyal medya platformu üzerinden fikir sunmak isteyenler beğenme veya beğenmeme butonlarını seçiyor. Yeni alınan karar ise beğenmeme butonuna basanların toplam sayısını göstermemeyi amaçlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
youtube sosyal medya
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