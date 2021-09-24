YouTube, bilgisayardan video indirme özelliğini kullanıma açtı

İnternette bazı videoları fazlasıyla beğeniyoruz. Kimi zaman bu videolar eğitim içerikli olduğu için düzenli olarak kontrol etmemiz gerekiyor. Ayrıca YouTube platformunda sürekli izlenecek son derece keyifli videolar var.

YOUTUBE VİDEOLARINI BİLGİSAYARA İNDİRMEK MÜMKÜN

Dünyanın en büyük video platformu olarak bilinen YouTube yepyeni bir çalışma başlattı. Bu çalışma ile birlikte kolaylıkla video indirmek mümkün olacak. Test aşamasında olan bu özellik şimdilik YouTube premium üyeleri için başlatıldı.

Bir süredir YouTube platformu mobil versiyonu üzerinden video indirme özelliğini başlatmıştı. Ancak mevcut özelliğin bilgisayara gelmemesi tepki toplamıştı. Sürekli olarak akıllı telefonlarımızı kullansak bile yine de bilgisayarlar video indirme konusunda ayrı bir yere sahip.

YouTube uygulaması ve sitesi içerisinde internete gerek duymadan video oynatmayı sağlayan bu özellik bundan sonra sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalmayacak. İndirilen videolar bilgisayardan izlenebilecek. Böylece hem telefondan hem de bilgisayardan YouTube videolarına ulaşmak son derece kolay olacak. Eğer bu özelliği kullanmak istiyorsanız yapmanız gerekenler basit.

YOUTUBE VİDEOLARI BİLGİSAYARA NASIL İNDİRİLİR?

YouTube sayfasını açtığınızda “tarayıcınızdan video indirin” isimli bir özellik görmeniz gerekiyor. Bu özelliği dene butonuna tıklayarak aktif hale getirebilirsiniz. Denemek istediğiniz videonun hemen sağ alt kısmında indir butonu yer alacak. Bunu kullanarak indirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

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