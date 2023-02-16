Youtube CEO'su Susan Wojcicki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Susan Wojcicki Youtube'dan istifa etti!

Teknoloji devi Google’ın ilk çalışanlarından biri olan ve dünyanın en büyük video paylaşım platformu sayılabilecek YouTube’un CEO’su Susan Wojcicki, çalışanlara gönderdiği bir e-postada istifa ettiğini duyurdu. 54 yaşındaki Wojcicki'nin yerini yardımcısı Neal Mohan alacağı açıklandı. Peki Youtube CEO'su Susan Wojcicki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Susan Wojcicki neden istifa etti? İşte ayrıntılar...

YOUTUBE CEO'SU SUSAN WOJCICKI KİMDİR?

Susan Diane Wojcicki 5 Temmuz 1968 doğumludur. Google'ın kuruluşunda yer alan ve 1999 yılında şirketin ilk pazarlama müdürü olan Susan Diane Wojcicki daha önce şirketin çevrimiçi reklamcılık işini yönetti ve Google'ın video hizmetinden sorumlu oldu. 2006 yılında YouTube'un Google tarafından satın alınmasını önerdi ve 2014 yılından beri YouTube'un CEO'luğunu yapmaktadır.

1999 yılında Google'ın ilk pazarlama müdürlüğüne girmeden önce Wojcicki, Santa Clara'daki Intel'de pazarlama yaptı ve Bain & Company ile R.B. Webber & Company'de bir yönetim danışmanı olarak çalıştı. Google'da ilk viral pazarlama programlarının yanı sıra ilk Google Doodle üzerinde çalışan Wojcicki, Google Görseller ve Google Kitaplar gibi Google'a başarılı katkıların geliştirilmesinde de yer aldı.

Wojcicki, 2006'da 1,65 milyar dolarlık YouTube ve 2007'de 2 milyar dolarlık DoubleClick satın alımı ile Google'ın en büyük iki satın alımını gerçekleştirdi. Şubat 2014'te YouTube'un CEO'su oldu. Bugün itibariyle görevinden istifa etti.

SUSAN WOJCICKI NEDEN İSTİFA ETTİ?

Wojcicki'nin istifası, YouTube'un reklam gelirlerinin TikTok ve Facebook'un ve Netflix gibi platformların izlenme süresi ile ilgili olarak ikinci çeyrekte düşmesi sonrası geldi.

Wojcicki istifasını açıkladığı e-postada, "aile, sağlık ve kişisel projelere" odaklanacağını ve Alphabet'te danışmanlık rolü üstlenmeyi planladığını söyledi.

54 yaşındaki Wojcicki'nin yerini yardımcısı Neal Mohan alacağı açıklandı. Google'a 2008'de katılan Stanford Üniversitesi mezunu olan Mohan ise, YouTube’da Shorts ve Music'i oluşturmaya odaklanmıştı.

