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YouTube CEO’su, Trump’ın hesabını şiddet riskinin ortadan kalkması durumunda açabileceklerini söyledi

05.03.2021 04:14 | Son Güncelleme:
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YouTube CEO’su, Trump’ın hesabını şiddet riskinin ortadan kalkması durumunda açabileceklerini söyledi

YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın askıya alınan hesabının şiddet riskinin ortadan kalkması durumunda yeniden aktif hale getirilebileceğini söyledi.

YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın askıya alınan hesabının şiddet riskinin ortadan kalkması durumunda yeniden aktif hale getirilebileceğini söyledi.

Perşembe günü, Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council'in düzenlediği bir programda konuşan Wojcicki, "Askıya alma kararının ne zaman iptal edileceğini kesin olarak söylemek zor" dedi.

Platformun kendi kurallarını gözeteceğinin altını çizen Wojcicki, hükümet yetkililerinin ve güvenlik güçlerinin açıklamalarını da dikkate alacaklarını belirtti.

Youtube, 6 Ocak'ta Kongre Binası'na gerçekleştirilen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan baskının ardından 12 Ocak'ta Trump'ın hesabını askıya aldı.

Platform, kararın gerekçesi olarak Trump'ın şiddeti teşvik ederek politikalarına aykırı davranmasını gösterdi ve hesabın en az 1 hafta boyunca askıda olacağını söyledi.

Diğer sosyal medya platformlarından Twitter, Trump'ın hesabını tamamen kapattı; Facebook ise YouTube gibi askıya alma yoluna gitti

Facebook yönetimi ilgili gözetim kurulundan Trump hakkında karar vermesini istedi. Ancak kurulun ne zaman karar vereceği henüz belli değil.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1348981325861158919

Trump'ın davranışının, hesabın tamamen kaldırılmasını gerektirmediğini belirten Wojcicki ise ancak şiddet riskinin hala yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Wojcicki, hesabın yeniden aktif hale getirilmesinin ardından olası benzer bir şiddet ihlalinde ise Trump'ın platformdan tamamen engelleneceğini duyurdu.

YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki

Analiz: Sosyal medyaya dönüş

James Clayton, Kuzey Amerika teknoloji muhabiri

Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılmasından bu yana oldukça sessiz. Bunun bir sebebi de sosyal medyada susturulmuş olması.

Sosyal medya devlerinin Donald Trump ile nasıl başa çıktığını görmek büyüleyici.

Hepsi de aynı sorunla karşılaştı: Bir başkan, Kongre Binası isyanına yol açan yalan haberler ve komplo teorileri tezgahladığında ne yapılır?

Ancak platformlar farklı yollar izledi. Twitter, Trump'ı kalıcı olarak engelledi. Trump'ın artık oraya dönmesi mümkün değil.

Facebook da 'bağımsız' gözetim komitesinin vereceği karara kadar Trump'ın hesabını askıya aldı.

Ve şimdi ise öznel bir karar olsa da şiddet riskinin azalması durumunda YouTube'un onu geri alacağını biliyoruz.

Bu Trump'ın sosyal medyaya dönüşü için bir yolun olduğu anlamına geliyor. Ki bu durum da 2024 seçimlerinde adaylığı durumunda Trump için hayati olacak.

YouTube CEO’su, Trump’ın hesabını şiddet riskinin ortadan kalkması durumunda açabileceklerini söyledi

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