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YouTube çöktü, yürekler ağza geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.05.2020 12:45 | Son Güncelleme

YouTube çöktü mü? sorusu dün gece tüm sosyal medya mecralarında yankılandı. Zira dün gece saatlerinde YouTube'a girmeye çalışanlar, inanması güç bir hata ile video bulamadı.

YouTube çöktü, yürekler ağza geldi!

YouTube çöktü mü? zaman zaman gündeme geliyor. Çünkü YouTube Facebook, Google ve Instagram gibi diğer sosyal medya platformları gibi bazı zamanlar hatalarla ve çökme sorunları yaşayabiliyor. Bunun bir örneği dün gece geç saatlerde yaşandı. Yaşanan YouTube çökme sorunu deyim yerindeyse birçok YouTube kullanıcısının yüreğini hoplattı.

YOUTUBE VİDEOLARI KAYBOLDU

YouTube'a saat 02:00 - 02:40 saatleri arasında girmek isteyen kullanıcılar, inanması güç bir hata ile karşılaştı. Zira sevdiği YouTuber'ların kanallarına göz atmak isteyen, sevdiği kanalların beğenilen videolarını izlemek isteyen birçok YouTube kullanıcısı, ortada herhangi bir videoya rastlayamadı. YouTube'daki tüm videolar kayboldu.

KANAL SAHİPLERİ DE ETKİLENDİ

YouTube'un bu hatası yaklaşık 20 dakika sürdü. Üstelik hata YouTube'un kanal sahiplerinin kullanımına sunduğu YouTube Studio uygulaması da nasibini aldı. Birçok YouTuber kanal verisine erişemedi. Daha sonra saat 03:00 sularında YouTube'dan resmi açıklama yapıldı.

YouTube TeamYouTube resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sorunun giderildiğini duyurdu. Youtube açıklamasında sorunun 20 dakika sürdüğünü söylerken, kullanıcıların sabrı ve anlayışı için teşekkür etti.

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