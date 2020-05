YouTube çöktü, yürekler ağza geldi!

YouTube çöktü mü? zaman zaman gündeme geliyor. Çünkü YouTube Facebook, Google ve Instagram gibi diğer sosyal medya platformları gibi bazı zamanlar hatalarla ve çökme sorunları yaşayabiliyor. Bunun bir örneği dün gece geç saatlerde yaşandı. Yaşanan YouTube çökme sorunu deyim yerindeyse birçok YouTube kullanıcısının yüreğini hoplattı.

YouTube'a saat 02:00 - 02:40 saatleri arasında girmek isteyen kullanıcılar, inanması güç bir hata ile karşılaştı. Zira sevdiği YouTuber'ların kanallarına göz atmak isteyen, sevdiği kanalların beğenilen videolarını izlemek isteyen birçok YouTube kullanıcısı, ortada herhangi bir videoya rastlayamadı. YouTube'daki tüm videolar kayboldu.

YouTube'un bu hatası yaklaşık 20 dakika sürdü. Üstelik hata YouTube'un kanal sahiplerinin kullanımına sunduğu YouTube Studio uygulaması da nasibini aldı. Birçok YouTuber kanal verisine erişemedi. Daha sonra saat 03:00 sularında YouTube'dan resmi açıklama yapıldı.

If you were experiencing error messages on YouTube, the issue is now fixed. It lasted for approx ~20 minutes across home, subscriptions, search and more. Thanks for your patience, and for all of your reports!