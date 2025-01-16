Youtube'da yayın yapan gazetecileri aşağılayan Okan Bayülgen'e Cüneyt Özdemir'den çok sert yanıt! Söyledikleri yenilir yutulur cinsten değil: Hele bak sen şu Kuki'ye

Okan Bayülgen ile Gazeteci Cünyet Özdemir arasında başlayan tartışma gündem oldu. Saba Tümer'e konuk olan Bayülgen, Youtube üzerinden yayın yapan gazeteciler için 'Merdiven altı' tabirini kullandı ve şu ifadelere yer verdi:

"Kesinlikle YouTube'da çalışmak istemem çünkü ben bir kurumda çalışıyorum. Tıp fakültesini bitirmiş bir doktor gibi. Uzmanlığımı yapmışım sonra bir hastanede görev almışım.

"BEN ŞİMDİ BİR MERDİVEN ALTI ŞEYİ YAPAR MIYIM?"

Ben şimdi bir merdiven altı şeyi yapar mıyım? Kırıkçı çıkıkçı falan olur muyum? Kurumda yükselebilmiş başarılı olabilmiş insanların sonradan başka bir mecrada çarşı pazar ticaret teknikleriyle 'gel hanım koş vatandaş oradan bana para gönder, bir de şunu al' yani olmaz ayıp oluyor.

"BİR DE ORADAN ABONE ÇINGIRAĞINA BASARSANIZ FALAN DEMESİ AYIP GELİYOR BANA"

Koskoca adamların bir de oradan abone çıngırağına basarsanız falan demesi çok ayıp geliyor bana. Bana ne kazandıkları paralardan. En saygın olanının bile düşeceği yer acılı cips yemekle bitirecekler"

Bayülgen'in bu sözlerine gazeteci Cüneyt Özdemir'den de sert bir cevap geldi. Özdemir'in Bayülgen için kullandığı ifadeler ise yenilir yutulur cinsten değil.

Bayülgen'in kibirli olduğuna vurgu yapan Özdemir, "Aslında Okan Bayülgen'in bu kibri yeni değil. Ama biz Youtube'da yayın yapan gazetecilere merdiven altı, kendisine de tıp mezunu tanımlaması yaptığı için hak ettiği cevabı vermeliyiz" dedi.

"HELE BAK SEN ŞU KUKİ'YE DİYELİM İSTERSENİZ"

Özdemir açıklamalarının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Hele bak sen şu medya sirkinin polemik canavarı palyaçosuna, hele bak sen şu Kuki'ye diyelim isterseniz.

Youtube'da yayın yapan gazetecilerin o büyük kurumlara tenezzül etmediği için buralara geldiğimizden Okan Bayülgen'in belki de haberi yok. Yılların medya kurdu, farkında da polemik canavarı olduğu için bir polemik çıkar mı diye bakıyor. Biz o kurumlardaki koltukları bırakıp buraya geldik. Ya da o kurumlardaki duruşlarımızdan dolayı işlerimizden atıldık.

"MEDYA KONSOMATRİSİ"

Biliyoruz ki bunları beklerken bizlerden bir cevap bekliyor. Şarkıcı polemikleri gibi ucuz magazinin bir parçası olmak istiyor. Ekrandaki ömrünü biraz daha uzatmak istiyor. Ama coğrafya kaderdir. Medya pavyonu bakire konsomatrisinden böyle şeyler dinlemek de var kaderimizde.

"NE SENİN BOYUNA YETER NE GİYDİĞİN ELBİSEYİ DOLDURMAYA YETER"

Al Okancığım... Sana istediğin polemiği verdik. Hadsize had bildirmek öksüze kaftan giydirmek gibidir. Kelle koltukta Youtube'da yayın yapan gazetecilere laf etmekse ne senin boyuna yeter ne giydiğin elbiseyi doldurmaya yeter"