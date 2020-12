YouTube dahil tüm Google servisleri neden çöktü?

Google çöktü mü? YouTube çöktü mü? soruları dün gündemi oldukça meşgul etti. Zira YouTube dahil birçok Google servisi yaklaşık olarak 1 saat boyunca hizmet veremedi. Bu durum, kullanıcıların Gmail üzerinden e-posta yollayamamasına, YouTube videosu izleyememesine ya da Drive dosyalarına ulaşamamasına neden oldu. Google ise yaptığı ilk duyuruda sorunun üzerinde çalıştığını açıkladı. Çok geçmeden Google çökme sorununun çözülmeye başlandığı gözlendi. Peki Google neden çöktü?

Teknoloji devi, Google Cloud Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda sorunun ilk kez kaynağına değinildi. Söz konusu paylaşımda ''Google, dahili depolama kotası sorunu nedeniyle yaklaşık 45 dakikalık bir kimlik doğrulama sistemi kesintisi yaşadı. Bu sorun çözüldü ve artık tüm hizmetler geri yüklendi.'' ifadeleri kullanıldı.

Today, at 3.47AM PT Google experienced an authentication system outage for approximately 45 minutes due to an internal storage quota issue. This was resolved at 4:32AM PT, and all services are now restored.