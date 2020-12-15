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YouTube dahil tüm Google servisleri neden çöktü?

15.12.2020 12:02 | Son Güncelleme:
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YouTube dahil tüm Google servisleri neden çöktü?

Google, YouTube, Gmail ve Drive gibi Google servislerinde yaşanan çökme problemi ile alakalı önemli bir açıklama paylaştı. Google Cloud Twitter hesabından paylaşılan bilgilere göre Google çökme sorununun nedeni dahili depolama kotası.

Google çöktü mü? YouTube çöktü mü? soruları dün gündemi oldukça meşgul etti. Zira YouTube dahil birçok Google servisi yaklaşık olarak 1 saat boyunca hizmet veremedi. Bu durum, kullanıcıların Gmail üzerinden e-posta yollayamamasına, YouTube videosu izleyememesine ya da Drive dosyalarına ulaşamamasına neden oldu. Google ise yaptığı ilk duyuruda sorunun üzerinde çalıştığını açıkladı. Çok geçmeden Google çökme sorununun çözülmeye başlandığı gözlendi. Peki Google neden çöktü?

İŞTE GOOGLE ÇÖKME SORUNUNUN NEDENİ

Teknoloji devi, Google Cloud Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda sorunun ilk kez kaynağına değinildi. Söz konusu paylaşımda ''Google, dahili depolama kotası sorunu nedeniyle yaklaşık 45 dakikalık bir kimlik doğrulama sistemi kesintisi yaşadı. Bu sorun çözüldü ve artık tüm hizmetler geri yüklendi.'' ifadeleri kullanıldı.

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'TEK HATA NOKTASI' OLABİLİR DENİLMİŞTİ

Daha önce uzmanlar, Google servislerinin tek hata noktası (single point of failure) olarak adlandırılan bir problem nedeniyle çökmüş olabileceğini söylemişti.

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