YouTube'dan 'beğenmeme sayısı' adımı!

YouTube beğenmeme seçeneği sunan birkaç platformdan biri. Fakat daha önce bazı sosyal medya platformlarının da beğenmeme seçeneği (dislike) sunacağına yönelik haberler çıkmıştı. Hatırlarsanız Facebook'un da beğenme tuşuna karşılık, bir beğenmeme tuşu üzerinde çalıştığı dile getirilmişti. Ancak Facebook böyle bir adımı hiçbir zaman atmadı. Aynı şekilde Facebook'a bağlı olan Instagram'da da şu sıralar beğeni sayısını gizlemeye yönelik çalışmalar yapılsa da hiçbir zaman beğenmeme butonu eklenmedi. Ancak YouTube'un dislike butonu yerini korudu ve kullanıcılar bir içeriğin beğenme sayısını gördüğü gibi, aynı zamanda beğenmeme sayısını da gördü. YouTube'un yaptığı son açıklamaya bakılırsa artık bunu görmemiz mümkün olmayabilir.
YouTube Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile beğenmeme sayısı ile alakalı önemli bir açıklama yaptı. YouTube, beğenmeme sayısını göstermeyen birkaç yeni tasarımı test ettiklerini duyurdu. Platform aynı zamanda yeni tasarıma dair fikir verebilecek bir görüntü de paylaştı.
Beğenmeme sayısının olmadığı yeni tasarıma yönelik görüntüde, beğenme sayısı görünüyor. Ancak beğenmeme sayısı yerine sadece dislike yazısı bulunuyor. Yani herhangi bir sayı verilmiyor. YouTube test sürecine dahil olan kullanıcıların önümüzdeki haftadan itibaren yeni tasarımı görebileceğini belirtiyor. YouTube beğenmeme sayısının kaldırılmasına rağmen içerik oluşturucuların, YouTube Studio'da beğeni ve beğenmeme sayılarını yine de görebileceklerini ifade ediyor.
Creators, you'll still be able to see the exact number of likes and dislikes in YouTube Studio. For viewers, if you're in the experiment, you can still like or dislike a video to share feedback with creators and help tune the recommendations you see on YouTube.— YouTube (@YouTube) March 30, 2021
YouTube beğenmeme sayısının kaldırılma kararının nedeni hakkında önemli bir bilgi paylaşıyor. Şirket, yeni tasarımın içerik oluşturuların beğenmeme kampanyaları hakkındaki geri bildirimlerine yanıt olarak test edildiğini vurguluyor. YouTube şimdilik bu tasarımı test etse de çok yakın bir zamanda YouTube'da beğenmeme sayısını görmediğimiz bir güne uyanabiliriz gibi görünüyor.
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