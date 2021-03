YouTube'dan 'beğenmeme sayısı' adımı!

Beğenmeme sayısının olmadığı yeni tasarıma yönelik görüntüde, beğenme sayısı görünüyor. Ancak beğenmeme sayısı yerine sadece dislike yazısı bulunuyor. Yani herhangi bir sayı verilmiyor. YouTube test sürecine dahil olan kullanıcıların önümüzdeki haftadan itibaren yeni tasarımı görebileceğini belirtiyor. YouTube beğenmeme sayısının kaldırılmasına rağmen içerik oluşturucuların, YouTube Studio'da beğeni ve beğenmeme sayılarını yine de görebileceklerini ifade ediyor.

Creators, you'll still be able to see the exact number of likes and dislikes in YouTube Studio. For viewers, if you're in the experiment, you can still like or dislike a video to share feedback with creators and help tune the recommendations you see on YouTube.