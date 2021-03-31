YouTube'dan 'beğenmeme sayısı' adımı!

YouTube beğenmeme seçeneği sunan birkaç platformdan biri. Fakat daha önce bazı sosyal medya platformlarının da beğenmeme seçeneği (dislike) sunacağına yönelik haberler çıkmıştı. Hatırlarsanız Facebook'un da beğenme tuşuna karşılık, bir beğenmeme tuşu üzerinde çalıştığı dile getirilmişti. Ancak Facebook böyle bir adımı hiçbir zaman atmadı. Aynı şekilde Facebook'a bağlı olan Instagram'da da şu sıralar beğeni sayısını gizlemeye yönelik çalışmalar yapılsa da hiçbir zaman beğenmeme butonu eklenmedi. Ancak YouTube'un dislike butonu yerini korudu ve kullanıcılar bir içeriğin beğenme sayısını gördüğü gibi, aynı zamanda beğenmeme sayısını da gördü. YouTube'un yaptığı son açıklamaya bakılırsa artık bunu görmemiz mümkün olmayabilir.

YOUTUBE BEĞENMEME SAYISINI KALDIRIYOR

YouTube Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile beğenmeme sayısı ile alakalı önemli bir açıklama yaptı. YouTube, beğenmeme sayısını göstermeyen birkaç yeni tasarımı test ettiklerini duyurdu. Platform aynı zamanda yeni tasarıma dair fikir verebilecek bir görüntü de paylaştı.