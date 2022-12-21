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YouTube'dan dikkat çeken karar! Yaklaşık 900 bin abonesi vardı...

21.12.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'dan dikkat çeken bir Pornhub kararı geldi. ABD basınında yer alan bir habere göre YouTube, cinsel içerik sitesi Pornhub'ın yaklaşık 900 bin aboneye sahip olan resmi YouTube kanalını kaldırdı. YouTube tarafından gelen açıklamada kanalın YouTube'un Topluluk Kuralları'nı "birden fazla kez ihlal ettiği" dile getirildi. Pornhub'ın ana şirketi MindGeek tarafından gelen açıklamada ise "Ne yazık ki bu, yetişkin endüstrisindekilere yönelik ayrımcılığın bir örneği." denildi.

YouTube'dan dikkat çeken karar! Yaklaşık 900 bin abonesi vardı...

YouTube ile Pornhub hakkında dikkat çeken bir haber geldi. Variety'de yer alan habere göre, YouTube, yaklaşık 900 bin aboneye sahip olan Pornhub'ın resmi YouTube kanalını geçtiğimiz günlerde kaldırdı. Kaldırılmadan önce, Pornhub'ın resmi kanalı yaklaşık 900 bin aboneye sahipti. Kanalın URL'si artık web'de 404 (bulunamadı) hatası gösteriyor.

YOUTUBE'DAN PORNHUB KARARI! AÇIKLAMALAR GELDİ

Söz konusu haberde yer alan YouTube iddiasına göre; Pornhub, izin verilmeyen içeriklerin bulunduğu harici web sitelerine bağlantı vermeye karşı politikasını ihlal etti. YouTube sözcüsü Jack Malon, Variety'ye yaptığı açıklamada yapılan inceleme sonucunda, YouTube'un Topluluk Kuralları'nı birden fazla kez ihlal etmesi nedeniyle Pornhub'ın resmi kanalının kaldırıldığını söyledi. Malon, "Politikalarımızı herkes için eşit şekilde uyguluyoruz ve tekraren kural ihlal eden veya ihlal edici içeriğe adanmış kanallar kapatılıyor." dedi.

YouTube

Pornhub'ın ana şirketi MindGeek'in bir sözcüsü ise söz konusu iddiayı "şiddetle reddettiğini" söyledi. Şirketten yapılan açıklamada, Pornhub'un YouTube'un Topluluk Kuralları'nı ihlal etmemesini sağlamak için özel özen gösterdiği belirtilirken "Ne yazık ki bu, yetişkin endüstrisindekilere yönelik ayrımcılığın en son örneği" ifadesi kullanıldı.

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Eylül ayı başlarında Instagram, sitenin topluluk yönergelerinin tekraren ihlal edildiğini öne sürerek Pornhub'ı platformdan kalıcı olarak yasaklama kararı almıştı.

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