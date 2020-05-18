HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. YouTube'dan 'ne gerek vardı ki' dedirten değişiklik!

YouTube'dan 'ne gerek vardı ki' dedirten değişiklik!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.05.2020 17:19 | Son Güncelleme

YouTube, videolarda geçtiğimiz günlerde şaşırtıcı bir değişikliğe imza attı. Video kalitelerinde ibareleri değiştiren YouTube, 720p çözünürlüğü artık kabul etmemeye başladı.

YouTube'dan 'ne gerek vardı ki' dedirten değişiklik!

YouTube günde milyarlarca videonun izlendiği ve bu yüzden de milyonlarca kişinin vakit geçirdiği bir sanal mecra. Özellikle koronavirüs günlerinde trafiği daha çok artan YouTube, artan trafiği ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık video seçeneklerinde de bir düzenlemeye gitti. Bu düzenlemeden en çok etkilenen çözünürlük ise çoğumuzun kabul edilebilir çözünürlük seçeneği 720p oldu.

YOUTUBE 720P'Yİ HD OLMAKTAN ÇIKARDI

YouTube, HD çözünürlük seçeneklerini revize etti. YouTube'un yeni kararıyla birlikte 720p HD çözünürlük olmaktan çıktı, yanındaki HD ibaresi tamamen kaldırıldı. 1080p artık YouTube'un HD çözünürlük başlangıcı olarak kabul edildi.

YouTube 720p HD

720P ÖLDÜ MÜ?

YouTube'un HD'u tarihe karıştırdığını söylemek, 720p öldü bitti gibi yorumlar yapmak yanlış. Zira yaşanan değişiklik ile birlikte de 720p tarihe karışmadı sadece artık HD olarak kabul edilmedi. YouTube kullanıcıları halihazırda YouTube'a girerek 720p çözünürlüğünde videolar izlemeye devam edebiliyor. 480p'nin yıllardır hayatımızda olduğunu düşünürsek, 720p ile daha nice günlerimizin olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Hollanda Ulusal Enstitüsü COVID-19 savaşını AMD ile yürütüyorHollanda Ulusal Enstitüsü COVID-19 savaşını AMD ile yürütüyor
Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir kentte alarm verildi! Takviye ekipler görevlendirilecek

Bir kentte alarm verildi! Takviye ekipler görevlendirilecek

Korkutan açıklama: Geçen yılki sayının 3-4 katını görebiliriz

Korkutan açıklama: Geçen yılki sayının 3-4 katını görebiliriz

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

Otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama!

Otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Google mezarlığı büyüyor: Bir uygulama daha yolun sonuna geldi!

Google mezarlığı büyüyor: Bir uygulama daha yolun sonuna geldi!

Xiaomi Redmi Note 8 rekor kırdı!

Xiaomi Redmi Note 8 rekor kırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Volkswagen'de büyük şok: Tüm teslimatlar durduruldu! Peki neden?

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

TMSC Huawei'ye işlemci satmaktan vazgeçti, Çin'den ABD'ye çok sert tepki geldi!

ABD'den Huawei'ye şok karar! Çin'den sert tepki geldi

Hollanda Ulusal Enstitüsü COVID-19 savaşını AMD ile yürütüyor

Hollanda Ulusal Enstitüsü COVID-19 savaşını AMD ile yürütüyor

Sürpriz sonuç: Redmi 10X AnTuTu puanı açıklandı!

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonundan sürpriz sonuç!

Amiral gibi ama değil: MediaTek Dimensity 820 tanıtıldı! İşte şaşırtan özellikleri

MediaTek'in 5G'li işlemcisi tanıtıldı! İşte şaşırtan özellikleri

Windows 10 güncellemesi ciddi sorunlara yol açtı, kullanıcılar isyan etti!

Son Windows 10 güncellemesinde ciddi sorun! Hepsi silindi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.