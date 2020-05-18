YouTube'dan 'ne gerek vardı ki' dedirten değişiklik!

YouTube günde milyarlarca videonun izlendiği ve bu yüzden de milyonlarca kişinin vakit geçirdiği bir sanal mecra. Özellikle koronavirüs günlerinde trafiği daha çok artan YouTube, artan trafiği ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık video seçeneklerinde de bir düzenlemeye gitti. Bu düzenlemeden en çok etkilenen çözünürlük ise çoğumuzun kabul edilebilir çözünürlük seçeneği 720p oldu.

YOUTUBE 720P'Yİ HD OLMAKTAN ÇIKARDI

YouTube, HD çözünürlük seçeneklerini revize etti. YouTube'un yeni kararıyla birlikte 720p HD çözünürlük olmaktan çıktı, yanındaki HD ibaresi tamamen kaldırıldı. 1080p artık YouTube'un HD çözünürlük başlangıcı olarak kabul edildi.

720P ÖLDÜ MÜ?

YouTube'un HD'u tarihe karıştırdığını söylemek, 720p öldü bitti gibi yorumlar yapmak yanlış. Zira yaşanan değişiklik ile birlikte de 720p tarihe karışmadı sadece artık HD olarak kabul edilmedi. YouTube kullanıcıları halihazırda YouTube'a girerek 720p çözünürlüğünde videolar izlemeye devam edebiliyor. 480p'nin yıllardır hayatımızda olduğunu düşünürsek, 720p ile daha nice günlerimizin olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

