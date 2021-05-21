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YouTube'dan Sedat Peker kararı

21.05.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Video paylaşım sitesi YouTube, altıncı videosunun ardından Sedat Peker'in hesabına 'onay işareti' verdi.

YouTube'dan Sedat Peker kararı

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in YouTube'da yayınladığı videoların toplam izlenme sayısı, 25 milyonu geçti.

YOUTUBE'DAN PEKER'E ONAY İŞARETİ

YouTube'un 5.8 milyon izlenen altıncı videosunun ardından Peker'e 'onay işareti' verdiği görüldü. Peker'in YouTube'da 395 bin abonesi bulunuyor.

Sedat Peker YouTube

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ONAY İŞARETİ NEDİR?

Google'ın açıklamasına göre onay işareti şu anlama geliyor:

"YouTube kanal adlarının yanında doğrulama onay işaretinin olması, YouTube'un ilgili kanalı doğruladığını gösterir. Kanalın doğrulanmış olması, bu kanalın bir içerik üreticiye, sanatçıya, şirkete veya tanınmış kişiye ait resmi kanal olduğu anlamına gelir. Doğrulanan kanallar, resmi kanalların YouTube'da benzer adlara sahip diğer kanallardan ayırt edilebilmesine yardımcı olur."

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