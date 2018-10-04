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YouTube değişti! İşte YouTube'a gelen yeni güncelleme

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.10.2018 14:06 | Son Güncelleme

YouTube'da gezinirken bir yandan video izlemeye devam etmek çoğu kullanıcının uzun süredir istediği ve bunun için tarayıcı eklentileri kullandığı bir özellikti. Mart ayında ise Google bu özelliğe YouTube üzerinde destek vermek için kolları sıvamıştı. Bu tarihten sonra bu özellik için aylardır sürdürülen A/B grup testleri artık nihayet sona ermiş gibi görünüyor

YouTube değişti! İşte YouTube'a gelen yeni güncelleme

Google'a göre bu sıkı A/B grup testleri sonrasında Google artık bu özelliği daha fazla kullanıcıya açmaya karar vererek bir miniplayer butonunu video araçlarının en soluna koydu. Bunun için bir hesaba girmek veya gizlilik modunu açmaya gerek yok çünkü görünüşe göre değişiklik sadece sunucu taraflı.

Miniplayer butonuna bastıktan sonra YouTube'da gezmeye devam edebiliyorsunuz. Mini oynatıcı penceresinde video adı ve paylaşan kanal ismi yer alırken diğer oynatma listeleri de oynatıcıya eklenmiş.

Ayrıca videoda herhangi bir ana gidebileceğiniz arama çubuğu da oynatıcının altındaki yerinde duruyor. Eğer bir müzik listesini mini oynatıcıda dinliyorsanız karıştırma ve tekrar düğmeleri de ortaya çıkabiliyor.

Mini oynatıcıya bastığınızda YouTube üzerinde ziyaret ettiğiniz sayfaya geri dönüyorsunuz, eğer bunu video sayfasında yaptıysanız genellikle YouTube ana sayfasına yönlendiriliyorsunuz.

Mini oynatıcıyı sağ üstünde çıkan çarpı işaretinden kapatmanız da mümkün. Eğer video penceresine tıklarsanız video sayfasına geri yönlendiriliyorsunuz ve sağ tıklamanız durumda da video ayarları ortaya çıkıyor.

DHA

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youtube güncelleme Google

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