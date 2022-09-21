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YouTube duyurdu! Yüzde 45 pay verecek, para kazanabileceksiniz

21.09.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube, TikTok ve Reels gibi rakipleri bulunan dikey video hizmeti Shorts için önemli bir adım attı. Platform, YouTube Shorts içerik üreticilerinin reklam gelirlerinden pay alarak para kazanmalarının önünü açtı. YouTube, Shorts videolarından elde edilen reklam gelirlerinin %45'ini içerik oluşturuculara verecek.

YouTube duyurdu! Yüzde 45 pay verecek, para kazanabileceksiniz

YouTube, kullanıcıları kendi platformu Shorts'a çekmek için en büyük kozunu oynadı. TikTok'la sıkı bir rekabet içinde olan YouTube, Shorts içerik oluşturucuları için para kazanmanın yeni bir yolunu resmen açıkladı.

GELİRİN YÜZDE 45'İNİ VERECEK

Reuters'ın haberine göre, Google'a ait olan YouTube yaptığı açıklamada, dikey video hizmeti Shorts'ta reklam yayınlayacağını ve video üreticilerine gelirin %45'ini vereceğini duyurdu. YouTube, Shorts dışındaki videolara ise kazancın yüzde 55’ini dağıtıyordu.

FILE PHOTO: A YouTube logo seen at the YouTube Space LA in Playa Del Rey, Los Angeles, California, United States

Youtube, reklam gelirlerini 90 günde 10 milyon izleme sahibi olan Shorts oluşturucuları arasında paylaştıracağını söyledi.

Sosyal medya bunu konuşuyor: &quot;YouTube, videodan önce beş reklam gösteriyor&quot;Sosyal medya bunu konuşuyor: "YouTube, videodan önce beş reklam gösteriyor"

100 MİLYON DOLARLIK FON

Nisan ayında YouTube'un içerik üreticilerini kısa süreli videolar çekmeye teşvik etmek için 100 milyon dolarlık bir fon oluşturduğu bildirilmişti.

Google, bu yılın ilk yarısında YouTube reklam satışlarından 14.2 milyar dolar gelir elde etti.

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