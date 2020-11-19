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Youtube fenomeni Meryem Can yanlışlıkla çıplak görüntüsünü paylaştı! Sosyal medyada olay yarattı

19.11.2020 13:28 | Son Güncelleme:
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Youtube fenomeni Meryem Can yanlışlıkla çıplak görüntüsünü paylaştı! Sosyal medyada olay yarattı

Youtube’da yayınladığı içeriklerle adını geniş kitlelere duyuran sosyal medya fenomeni Meryem Can’ın son videosu görenleri şoke etti. 3 buçuk milyondan fazla aboneye sahip olan Meryem Can’ın son videosundaki çıplak görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu.

2014 yılındna beri Youtube için içerik üreten Meryem Can’ın son videosunda talihsiz bir olaya yaşandı. Youtube’a başladığı ilk dönemlerde makyaj ve moda konulu videolar yayınlayan Meryem Can, abone sayısının artmasıyla beraber günlük vloglar ve trend olan konulara yönelmeye başlamıştı. “Kayıp Telefon İlanıyla Yalancıları Tespit Etmek” isimli bir video yayınlayan Meryem Can’ın telefonunun galerisindeki çıplak görüntü ekranlara yansıdı. Videonun sosyal medyada gündem yaratmasından sonra Can Twitter hesabından açıklama yapmayı tercih etti.

VİDEOYU KALDIRDI

meryem can +18

Videosu sırasında elindeki akıllı telefonu bilgisayara bağlayan Meryem Can’ın galerisindeki +18 görüntü dikkatleri çekti. Görselin sosyal medyada konuşulmasından sonra Meryem Can çözümü videoyu silmekte buldu. Ancak fenomen ismin bu hareketi de yeterli olmadı. Konunun büyümesi üzerine Meryem Can Twitter hesabından açıklama yaptı.

meryem can

Can açıklamasında, “Arkadaşlar, son yayınlamış olduğum videoda bir problem yaşandı. Biliyorsunuz biz ekip olarak Huawei ile çalışıyoruz. Kameraman arkadaşım da bu sebeple benimle aynı model telefonu kullanıyor. Post prodüksiyon kısmında gerekli olan ekran görüntülerini o aldığı için, o sırada aktarımı onun telefonu ile yapıyorduk. Fark ettiyseniz galeride bana ait herhangi bir fotoğraf yok. Ben de maalesef bu görüntülerin varlığını, video yayınlandıktan sonra fark ettim. Hızlıca o kısmı blurlamaya çalıştık fakat işlem gereğinden fazla uzun sürünce videoyu şimdilik kaldırdım” notunu ekledi.

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