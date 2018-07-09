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YouTube fenomeni Orkun Işıtmak uçurumdan denize atladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2018 16:38 | Son Güncelleme

Çektiği videolarla YouTube'da 5 milyondan fazla aboneye ulaşan Orkun Işıtmak, oldukça tehlikeli ve asla denenmemesi gereken bir deneye imza attı. İzmir Seferihisar'daki Çıfıt Adası'na giden Orkun Işıtmak, 20 metre yüksekliğindeki uçurumdan denize atladı

YouTube fenomeni Orkun Işıtmak uçurumdan denize atladı

YouTuber Orkun Işıtmak, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Çıfıt Adası'nda tehlikeli bir deneye imza attı.

22 yaşındaki Işıtmak, 20 metre yüksekliğindeki uçurumdan kendini denize attı.

YouTube'a sihirbazlık numaraları ile başlayan, ardından oyun videoları çeken Işıtmak'ın meydan okuma videosu 3 milyondan fazla izlendi.

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Asla denenmemesi gereken bir deneye imza atan Işıtmak, neyse ki atlayışı kazasız belasız atlattı.

Türkiye'de Youtube'dan en çok para kazanan isimlerden biri olan Işıtmak'ın 5 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Genç YouTuber, geçtiğimiz aylarda aldığı boks eğitimini deneme amaçlı çektiği videosu esnasında bir kişinin saldırısına uğramıştı.

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