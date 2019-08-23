HABER

YouTube Hong Kong gösteriyle ilgili 210 kanalı kapattı

23.08.2019 14:12 | Son Güncelleme

Twitter ve Facebook ardından YouTube da Hong Kong'daki gösterilere ilişkin organize bir şekilde olumsuz hava yarattığı iddia edilen 210 kanalı kapattı.

YouTube Hong Kong gösteriyle ilgili 210 kanalı kapattı

Twitter ve Facebook'un ardından YouTube da Hong Kong'daki gösterilerle ilgili yanıltıcı yayınlar yaptıkları gerekçesiyle bünyesindeki 210 kanalı kapattığını duyurdu. YouTube'un bağlı olduğu Google'dan Perşembe günü yapılan açıklamada, Hong Kong'daki demokrasi hareketine karşı organize bir şekilde olumsuz bir hava oluşturduğu iddia edilen kanalların kapatıldığı belirtildi. Ancak açıklamada sözkonusu videoların içerikleriyle ilgili bilgi yer almadı.

Twitter ve Facebook da, Çin Halk Cumhuriyeti'ni kendi platformlarını kullanarak Hong Kong'daki demokrasi hareketine karşı dezenformasyon kampanyası düzenlemekle suçlamışlardı. Twitter, çok sayıda kullanıcı hesabından Hong Kong'daki gösterilere ilişkin yanıltıcı mesajların koordine edilerek dağıtıldığının tespit edildiği ve bu nedenle 936 hesabın kapatıldığını duyurmuştu. Twitter'in uyarısı üzerine Facebook da Çin'deki çok sayıda sayfa, hesap ve grubu kapattığını açıklamıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong, Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşlarını Pekin makamlarına teslim etmeyi de kapsayan suçluların sınır dışı edilmesine yönelik bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Yoğun tepkilere neden olan yasa tasarısı, Haziran ayında başlayan kitlesel gösterileri tetiklemişti. Yasa tasarısı geri çekilmesine rağmen, protesto gösterileri devam etmişti. Protestolar, 22 yıl önce tekrar Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlanan Hong Kong'un o tarihten bu yana karşı karşıya olduğu en ciddi siyasi kriz olarak nitelendiriliyor. Hong Kong'daki gösterileri Çin lehine çevirmek için Pekin yönetiminin sosyal medyada yanıltıcı yayınlar yaptığı iddia ediliyor.

dpa/TY,JD

©Deutsche Welle Türkçe

Elindeki pankartı gören ona sarıldıElindeki pankartı gören ona sarıldı
Suriye, Türkiye'nin bulunduğu o bölgeyi ele geçirdiSuriye, Türkiye'nin bulunduğu o bölgeyi ele geçirdi
Ali Babacan yeni parti için Aralık'ta harekete geçiyor, 'yakın zamanda kamuoyu önüne çıkacak'Ali Babacan yeni parti için Aralık'ta harekete geçiyor, 'yakın zamanda kamuoyu önüne çıkacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye, Türkiye'nin gözlem noktasının bulunduğu bölgeyi ele geçirdi

Suriye, Türkiye'nin bulunduğu o bölgeyi ele geçirdi

Son dakika! ABD'nin hamlesi sonrası Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

ABD'de tren raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var

ABD'de tren raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Çanakkale'de deprem

Çanakkale'de deprem!

İzdiham: 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

O teknolojinin kullanımını kısıtlanıyor mu?

O teknolojinin kullanımını kısıtlanıyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.