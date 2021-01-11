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YouTube kanalları platformdan kaldırılabilecek

11.01.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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YouTube kanalları platformdan kaldırılabilecek

Dünyanın en büyük video platformları içerisinde yer alan YouTube, telif hakları ile ilgili bazı kararlar aldı. Özellikle son dönemlerde verilen kararlar ise tartışma yaratıyor.

YouTube telif hakları, büyük bir muamma olmaya devam ediyor. Her kafadan bir ses çıkıyor ve kimse neyin telif hakları kapsamına girdiğini neyin girmediğini tam olarak bilmiyor. YouTube platformu bu durumu tamamen çözecek gibi görünüyor. Uygulama, telif hakları konusunda artık daha da kararlı.

Böyle bir tepki verilmesinin en büyük nedeni, ABD kongre baskınından kaynaklanıyor. Birçok yayın kuruluşu kongre binasının basılması hakkında konuşurken buradaki videoları defalarca kullandı. YouTube bunun üzerine harekete geçti.

İŞTE YOUTUBE'UN ALDIĞI KARARLAR

Google tarafından geliştirilen YouTube, aldığı yeni kararla birlikte daha fazla denetim sağlayacak. Bu denetimler sonucunda kanalların telif hakkı ihlali yaptığına rastlarsa uyarıda bulunacak ve 1 hafta boyunca video yayınlaması yasaklanacak.

Hemen ardından ikinci uyarı yapılacak. Eğer ikinci uyarı sonucunda da bunu yapmaya devam ederse bu defa 90 gün beklenecek. Eğer bu sürenin sonunda tekrar ihlal durumu söz konusu olursa bu defa kanal tamamen YouTube platformundan kaldırılacak.

Kanal sahipleri uyarı yapıldıktan sonra video içeriğini silebilir. Buna da önlem alan YouTube, videolar silinse bile uyarının devam edeceğini belirtti. Yani ne yaparsanız yapın ceza almaktan kurtulamayacaksınız. İşin aslına bakarsanız YouTube tarafından en azından iki kez uyarı verilmesi yeterli bir süre olarak görülebilir.

Özellikle YouTube fenomenleri çok fazla müzik kullanıyor. Bu durumda YouTube onlar için sıkı bir denetçi haline gelebilir. Sizce alınan bu karar doğru mu?

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