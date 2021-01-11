YouTube kanalları platformdan kaldırılabilecek

YouTube telif hakları, büyük bir muamma olmaya devam ediyor. Her kafadan bir ses çıkıyor ve kimse neyin telif hakları kapsamına girdiğini neyin girmediğini tam olarak bilmiyor. YouTube platformu bu durumu tamamen çözecek gibi görünüyor. Uygulama, telif hakları konusunda artık daha da kararlı.

Böyle bir tepki verilmesinin en büyük nedeni, ABD kongre baskınından kaynaklanıyor. Birçok yayın kuruluşu kongre binasının basılması hakkında konuşurken buradaki videoları defalarca kullandı. YouTube bunun üzerine harekete geçti.

İŞTE YOUTUBE'UN ALDIĞI KARARLAR

Google tarafından geliştirilen YouTube, aldığı yeni kararla birlikte daha fazla denetim sağlayacak. Bu denetimler sonucunda kanalların telif hakkı ihlali yaptığına rastlarsa uyarıda bulunacak ve 1 hafta boyunca video yayınlaması yasaklanacak.

Hemen ardından ikinci uyarı yapılacak. Eğer ikinci uyarı sonucunda da bunu yapmaya devam ederse bu defa 90 gün beklenecek. Eğer bu sürenin sonunda tekrar ihlal durumu söz konusu olursa bu defa kanal tamamen YouTube platformundan kaldırılacak.