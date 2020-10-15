YouTube koronavirüs aşısı konusunda harekete geçti! Artık silinecekler

Koronavirüs aşısıyla ilgili YouTube'da birçok video bulunuyor. Bu videoların bir kısmı, aşıya dair umut verici konuşmalara veya bilgilere ev sahipliği yaparken; Bir kısmı da aşının ölüme, kısırlığa yol açtığını veya mikroçipler barındırdığını iddia ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bilgileriyle çelişen ve yanlış bilgilendirmeye yol açan bu videolar için YouTube artık son kararını vermiş durumda.

YOUTUBE'DAN AŞI KARŞITI VİDEOLARA YAPTIRIM

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bir habere göre, YouTube koronavirüs ve koronavirüs aşısı konusundaki yanlış bilgilendirmeyi önlemek için DSÖ ile çelişen video içeriklerini platformdan kaldırma kararı aldı. Kararı bir açıklama ile duyuran YouTube, açıklamasında hangi videoların silineceğine dair kısa bir bilgi de verdi. Ayrıca şubat ayından bu yana koronavirüs ile alakalı 200 binden fazla tehlikeli veya yanıltıcı videonun platformdan kaldırıldığını söyledi.

İŞTE YOUTUBE'TAN SİLİNECEK VİDEOLAR

YouTube'un açıklamasına göre çelişen bilgiler içeren videolar ile koronavirüs aşısının ölüme veya kısırlığa neden olduğunu iddia eden, aşının içinde mikroçipler bulunduğu söyleyen videolar da YouTube tarafından silinecek. Fakat bu yönde bir kararı alan tek firma YouTube değil. Zira Facebook da aşı karşıtı reklamlara artık izin vermeyeceğini duyurdu.

