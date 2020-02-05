YouTube Music 20 milyon aboneye ulaşarak Google’ın umutlarını canlandırdı

Ancak bu rakamın içinde, YouTube Premium servisine abone olan kullanıcılar da dahil. YouTube Premium aboneleri aynı zamanda Music servisine de abone oluyor. Premium servisi kullanıcılara reklam görmeden YouTube videolarını izlemek ve YouTube’un bazı özel hizmetlerine ulaşım imkanı sağlıyor.

20 milyon abone sayısı Music servisi için önemli bir rakam ancak rakiplerini yakalamak için hala çok yolu var. Spotify’ın 115 milyon abonesi, Appe Music’in ise 55 milyon abonesi bulunuyor.

YouTube içerik zenginliği ve sunduğu imkanlar açısından, rakipelirnden çok daha ileride bir servis. Ancak kullanıcıların yıllardır YouTube’u ücretsiz olarak kullanmaya alışmı olması, ücretli abonelik modeline geçişin önündeki en önemli bariyer.

Google bu bariyeri aşmak için bir süredir ücretli abonelere özel dizi filmler ve şovlar hazırlatıyordu ancak bu da tam anlamıyla yeterli olmadı. Online yayıncılık devi şimdi YouTube Music servisi ile reklamsız, kesintisiz, tamamen müzik dinlemeye odaklı Music servisi ile ücretli abonelerinin sayısını artırmaya çalışıyor.