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YouTube Music’den Spotify’a ağır darbe

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.03.2020 11:38 | Son Güncelleme

Çevrimiçi müzik platformları sundukları farklı yenilikler ile kullanıcıları kendi platformuna çekmeye çalışıyor.

YouTube Music’den Spotify’a ağır darbe

Apple Music canlı şarkı sözü, Tidal Master ve Hi-Fi kalitede müzik deneyimi ve Spotify da çeşitli çalma listeleri ile ön plana çıkıyor. Türkiye’de geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan YouTube Music ise YouTube’daki tüm videoları ses şeklinde çalması ile dikkat çekmişti.

YOUTUBE MUSİC'E ŞARKI SÖZLERİ GELİYOR

Şimdi ise YouTube, çevrimiçi müzik platformunda şarkı sözlerini göstermeye başlayacağını açıkladı. Bu özellik şimdi masaüstü, iOS ve Android uygulamalarında kullanıma sunulmuş durumda. Tek yapmanız gereken uygulamayı güncellemek ve şarkı sözü olan şarkıları oynatmak olacak.

Ayda 13.99 TL‘ye sunulan YouTube’un müzik uygulaması rakipleri kadar oldukça kaliteli bir müzik deneyimi sunamıyor. Hele hele Apple Music ve Tidal’ın yanında ses kalitesi açısından oldukça kötü. Tabii bu kötü kaliteyi anlamanız için telefonunuzda harici bir DAC ve kaliteli bir kulaklık olması gerekiyor. Aksi durumda standart kulaklıklar ile bu farkı hissetmeniz çok düşük bir ihtimal.

Ancak müzik ve müzik kalitesine saygı duyuyorsanız size tavsiyemiz Tidal kullanmanız yönünde olacak. Son olarak telefonlardaki DAC’ların oldukça kalitesiz olduğunu ve 100 empedans ve üzerindeki kulaklıkları süremediğini belirtelim. Tidal’ın Master kalitesini sonuna kadar hissetmek için telefonunuza USB DAC bağlamanız ve Hi-Fi sertifikalı üst segment bir kulaklık kullanmanız gerekiyor.

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