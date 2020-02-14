HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. YouTube nasıl kuruldu?

YouTube nasıl kuruldu?

14.02.2020 18:19 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu, bu yıl kuruluşunun 15'inci yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Günlerce milyonlarca kişinin ziyaret ettiği YouTube, bugün Google'ın bünyesinde bir şirket. Bundan 15 yıl önce böyle bir platform kurma fikri nasıl ortaya çıktı?

YouTube nasıl kuruldu?

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, bu yıl 15'inci yılını kutluyor. Video paylaşımları için böyle bir platform kurma fikrinin arkasında ise bir şarkıcının başına gelen talihsiz bir olay yatıyor.

Videoların paylaşımı için bir platform kurulması fikrine ilham veren olay, 2004 yılında ABD Ulusal Amerikan Futbolu Ligi'nin finalinin devre arasında şarkıcı Justin Timberlake ile birlikte bir mini konser veren Janet Jackson'ın kazara memesinin görünmesi oldu.

Bir şarkının sonlarına doğru Timberlake'in Jackson'ın kıyafetinin üst kısmını tutup çekmesi sonucunda Jackson'ın memesi görünmüş ve bu olay ABD'de büyük bir infiale yol açmıştı. O dönem iktidarda bulunan Bush yönetimi bu olaya sert tepki gösterirken, Jackson da "ahlaksızlık" eleştirilerine maruz kalmıştı.

Tüm bu tartışmalardan YouTube fikri doğdu.

O dönem 29 yaşında olan Chad Hurley, 28 yaşındaki Steven Cehn ve 25 yaşındaki Jawed Karim, PayPal'da çalışan, teknolojiye merakla üç arkadaştı. Bir akşam birlikte yemek yerken Jackson'ın başına geleni tartışmaya başladılar ve "viral" video kavramının henüz doğmadığı o dönemde büyük tartışma yaratan ya da merak uyandıran bir görüntüye ulaşmanın ne kadar zor olduğunu dile getirdiler.

İlk video kurucunun hayvanat bahçesi ziyaretinden

Jawed Karim, USA Today gazetesine 2006'da yaptığı açıklamada, o konuşmada insanların Super Bowl'daki bu olay gibi anları paylaştığı bir websitesinin olmasının "ne kadar harika" olacağını konuştuklarını anlattı.

Buradan hareketle geliştirilen YouTube, 14 Şubat 2005'te açıldı, ilk video da 23 Nisan 2005'te yüklendi. Karim, kendi yüklediği bu 19 saniyelik videoda San Diego Hayvanat Bahçesi'ne yaptığı ziyareti anlatıyordu.

Garajda kurulan YouTube, ilk büyük yatırımını da 3,5 milyon dolar ile bir yatırım fonundan Kasım 2005'te aldı.

Çok değil, bir yıl içerisinde YouTube, internetin en hızlı büyüyen sitelerinden birine dönüştü. Temmuz 2006'da günlük ortalama video izlenme sayısı 100 milyonu geçti.

google youtube

Bu hızlı büyüme teknoloji devlerinin de dikkatini çekti. Aynı yıl içerisinde Google tarafından 1 milyar 650 milyon dolar bedelle satın alındı.

Böylece YouTube, teknoloji tarihinin bu en büyük satın alımlarından biri oldu.

Time dergisi aynı yıl, "Yılın İnsanı" sayısında bir bilgisayar ekranında görülen YouTube arayüzünün üzerinde "Siz" (You) yazısının yazdığı bir kapakla çıktı.

youtube

Hakkındaki tartışmalar

YouTube bugün dünyanın en büyük video paylaşım platformu olmasının yanı sıra kültür hayatından haber tüketimine kadar birçok alışkanlığı değiştiren bir yapıya dönüşmüş durumda.

Mayıs 2019 verilerine göre, YouTube'a bir dakikada yüklenen video içeriği 500 saati aştı.

Çeyrek dönemlik reklam gelirleri raporuna göre, YouTube'un yıllık geliri 15 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

YouTube'un başta gençler olmak üzere etkisi arttıkça hakkında da tartışmalar da büyüyor.

Platform telif hakkı konusuna gerek özeni göstermemekle, ırkçı, homofobik ve cinsiyetçi içeriklerin önlenmesiyle ilgili yeterince adım atmamakla ve reklam dağıtımı konusunda bazı içerikleri dışlamakla eleştiriliyor.

YouTube ise ayrımcılık yaptığı iddialarını reddediyor ve zararlı içeriklerin engellenmesi için algoritmasında sürekli güncellemeler yaptığını söylüyor.

Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Üzerlerine bina yapılmıştı! Yeni gelişmeÜzerlerine bina yapılmıştı! Yeni gelişme
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Futbolcuları ifşa etmişti! Cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti

Futbolcuları ifşa etmişti! Cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti

Burhan Kuzu hakkında inceleme başlatıldı

Burhan Kuzu hakkında inceleme başlatıldı

İstanbul'da bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Foyası ortaya çıktı! Gerçek hali olay oldu

Foyası ortaya çıktı! Gerçek hali olay oldu

Yardımcı pilotun ifadesi ortaya çıktı

Yardımcı pilotun ifadesi ortaya çıktı

Karantina sona erdi! İnanılmaz tesadüfü anlattı

Karantina sona erdi! İnanılmaz tesadüfü anlattı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Türkiye beşik gibi! Peş peşe depremler

Türkiye beşik gibi! Peş peşe depremler

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem

Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı

Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı

Kayseri'de iğrenç olay! Çıplak görüntülerini çekti ve...

İğrenç olay! Çıplak görüntülerini çekti ve...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'un açıklamalarına ilişkin açıklama

AK Parti'den İlker Başbuğ'un açıklamalarına ilişkin açıklama

Tarihi duvar ve çeşmenin üzerine yapılan binalarla ilgili yeni gelişme!

Üzerlerine bina yapılmıştı! Yeni gelişme

Son dakika: Bahçelievler’de çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı

Çöken binayla ilgili flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.