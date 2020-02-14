YouTube nasıl kuruldu?

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, bu yıl 15'inci yılını kutluyor. Video paylaşımları için böyle bir platform kurma fikrinin arkasında ise bir şarkıcının başına gelen talihsiz bir olay yatıyor.

Videoların paylaşımı için bir platform kurulması fikrine ilham veren olay, 2004 yılında ABD Ulusal Amerikan Futbolu Ligi'nin finalinin devre arasında şarkıcı Justin Timberlake ile birlikte bir mini konser veren Janet Jackson'ın kazara memesinin görünmesi oldu.

Bir şarkının sonlarına doğru Timberlake'in Jackson'ın kıyafetinin üst kısmını tutup çekmesi sonucunda Jackson'ın memesi görünmüş ve bu olay ABD'de büyük bir infiale yol açmıştı. O dönem iktidarda bulunan Bush yönetimi bu olaya sert tepki gösterirken, Jackson da "ahlaksızlık" eleştirilerine maruz kalmıştı.

Tüm bu tartışmalardan YouTube fikri doğdu.

O dönem 29 yaşında olan Chad Hurley, 28 yaşındaki Steven Cehn ve 25 yaşındaki Jawed Karim, PayPal'da çalışan, teknolojiye merakla üç arkadaştı. Bir akşam birlikte yemek yerken Jackson'ın başına geleni tartışmaya başladılar ve "viral" video kavramının henüz doğmadığı o dönemde büyük tartışma yaratan ya da merak uyandıran bir görüntüye ulaşmanın ne kadar zor olduğunu dile getirdiler.