Youtube Nefret ve Irkçı Söylemli İçeriği Kaldıracak

Video paylaşım platformu Youtube, Yahudi soykırımı ve kanıtlanmış şiddet olaylarını reddeden içerikleri sitesinden kaldıracağını açıkladı. Şirket, nefret söylemi ve tacize yer sağladığı gerekçesiyle sık sık eleştiriliyordu.

Alphabet Inc.’in sahibi olduğu Google’ın kuruluşu olan Youtube, Nazi ideolojisini yücelten ya da ayrımcılığı destekleyecek türde bazı grupların üstünlüğünü savunan videoları da kaldıracağını açıkladı.

Youtube sözcüsü, şirketin nefret söylemi politikalarını sürekli ihlal eden hesapların da kapanacağını bildirdi.

Youtube, blog sayfasındaki açıklamasında da yeni kuralların, ‘’nefreti anlamak ve onla savaşmak için bu videolara ulaşmak isteyen’’ araştırmacıların canını sıkacağının farkında olduklarını da yazdı. Yeni kuralların, ifade özgürlüğünü savunanları da kızdırması bekleniyor.

Yahudi düşmanlığını da araştıran Hakaretle Mücadele Birliği, Youtube’a yeni politikalar oluşturması için tavsiyede bulunduğunu açıkladı.

Birlik Başkanı Jonathan Greenblatt, ‘’Önemli bir adım olsa da, bu hamle tek başına yetersiz. Youtube ile diğer teknoloji şirketlerinin, internette nefret ve aşırıcılıkla mücadele için daha fazla değişiklik yapması gerek’’ dedi.

