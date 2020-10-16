Youtube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatları

Teknolojinin gelişmesiyle beraber alışkın olduğumuz birçok şey de hızlıca değişiyor. Artık alışveriş yapmak istediğimiz zaman mağaza gezmek yerine e-ticaret sitelerinde dolaşıyor, eğitimi dahi online ortamda alıyoruz. Elbette, bu dijital devrimin getirdikleri bunlarla sınırlı değil. Yeni dünya düzeninde daha önce hiç duymadığımız meslek grupları da ortaya çıkmaya başladı. Bloggerlık, influencerlık, sosyal medya fenomenliği ve youtuberlık dünyanın her yerinde artık meslek olarak kabul görüyor. Dahası bu meslekler, reklamlar ve sponsorlu işlerle ciddi paralar kazanabiliyor. Peki, Youtube’dan nasıl para kazanılır? Youtube'dan para kazanma şartları nelerdir? Youtube’un para kazanma özelliği nasıl açılır? Aradığınız tüm cevapları burada bulacaksınız. Youtube Nedir? Öncelikle bir parçası olmak istediğimiz bu gözde sosyal mecrayı tanıyalım. Youtube, kısaca tanımlamak gerekirse, kullanıcıların video paylaşımı yapabildikleri ve videolar aracılığıyla etkileşim sağlayabildikleri sosyal medya platformudur. Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim isimli 3 eski Paypal çalışanı tarafından 2005 yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nde kuruldu. 2006 yılında, Google tarafından tam olarak 1,65 milyar dolar karşılığında satın alındığında yıldızı parlamaya başladı. 2016 yılından bu yana hem içerik üreticilerinin hem de büyük markaların odağında…

Youtube’dan Gerçekten Para Kazanmak Mümkün Mü? Gerçek şu ki, evet, Youtube‘dan yaratıcı ve özgün içerikler üreterek para kazanmak mümkün. Bunun için yapmanız gereken ilk şey bir Youtube hesabınızın olması. Youtube tarafından sunulan şartları da sağlayarak hem sponsorlu içeriklerden hem de Youtube izlenmelerinizden para kazanabilirsiniz. Youtube Kanalı Nasıl Açılır? Youtube kanalı açmak oldukça basit birkaç adımdan oluşuyor. Aşağıdaki adımları takip ederek dakikalar içerisinde Youtube kanalınızı açabilirsiniz. İlk olarak bir Gmail hesabı oluşturmalısınız. Eğer bir Gmail hesabınız varsa bu adımı atlayabilirsiniz.

Gmail hesabınız aynı zamanda sizin Google hesabınızdır. Bu hesabı kullanarak Youtube’da oturum açabilirsiniz.

Daha sonra kanal adınızı seçebilir, yükleyeceğiniz içeriklere dair hesap ayarlarınızı yapabilirsiniz. Video İçerik Üretirken Nelere Dikkat Edilmeli? Öncelikle ne tür içerikler üretmek istediğinize karar vermelisiniz. Örneğin uzmanı olduğunuz konular hakkında videolar çekebilirsiniz veya vlog tarzında kendinizi ve hayatınızı paylaştığınız videolar üretebilirsiniz fakat konseptiniz ne olursa olsun Youtube’da popüler olmak ve para kazanabilmek için kaliteli içerikler üretmelisiniz. Özgün ve yaratıcı içeriklerin formülü ise kendinizi ve hitap etmek istediğiniz kitleyi iyi anlamak, sürekli araştırma yapmak ve güncel olmak.

İkinci önemli nokta ise düzenli video yüklemek. Unutmayın, bu sabırla yürütülmesi gereken bir süreç. Kitlenizi elinizde tutmak ve yeni insanlara ulaşmak için üretken olmalısınız. Ayrıca Youtube'da ürettiğiniz içerikleri optimize etmeniz gerekir. Youtube, Google gibi bir arama motorudur. Kullanıcının ihtiyacına en yakın sonucu gösterir. Eşleşen anahtar kelimeleri bulmak ve başlıklarda kullanmak, doğru etiketleri kullanmak, videolara ilgi çekici açıklamalar yapmak gibi Youtube SEO’sunu anlayarak ürettiğiniz içeriklerle daha çok izleyiciye ulaşabilirsiniz. Youtube üzerinden yapacağınız canlı yayınlar da kullanıcıların ilgisini çekmek için etkili bir yöntem. Üstelik Youtube canlı yayın para kazanma özelliği sayesinde canlı yayınlarınıza reklam alarak gelir elde edebilirsiniz. Youtube Para Kazanma Nasıl Açılır? Videolarınızı üretmeye başladıktan sonraki adım ise içeriklerinizi gelir kazanmaya uygun hale getirmek. Youtube’dan 3 ana gelir kaynağı sayesinde para kazanabilirsiniz. Youtube İş Ortağı (YYP) ile para kazanabilirsiniz.

Sponsorlu videolar çekerek para kazanabilirsiniz.

Youtube aracılığıyla popüler olarak kendi markanızı oluşturup ürün ve hizmet satabilirsiniz. Youtube İş Ortağı (YYP) ile Nasıl Para Kazanılır? Youtube‘dan para kazanabilmek için kanalınızın para kazanma özelliğini aktifleştirmeniz gerekir. Youtube 2018’de kullanıcıların para kazanabilmelerini daha kolay kontrol edebilmek için Youtube İş Ortağı Programını hayata geçirdi. Youtube üzerinden ürettiğiniz videolarla gelir elde etmeniz için Youtube İş Ortağı Programına başvurmanız ve kabul edilmeniz gerekiyor. Programa dahil olabilmeniz için kanalınızın şartları sağlaması gerekir. Youtube Para Kazanma Açma İşlemi Nasıl Yapılır? Youtube kanalınıza giriş yapın.

İçerik Stüdyosu’na tıklayın.

Soldaki menüden Kanal > Durum ve Özellikler’ i seçin.

Para kazanma butonunun altından Etkinleştir seçeneğini tıklayın.

Ekranda gösterilen adımları takip ederek Youtube İş Ortağı Programına başvurunuzu yapın. Daha sonra Google AdSense hesabı açarak Youtube para kazanma özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Youtube Para Kazanma Aktifleştirme Mobil Üzerinden Nasıl Yapılır? Youtube kanalınıza Google veya uygulama üzerinden giriş yapın.

Telefonunun sağ tarafındaki üç noktaya tıklayarak " Masaüstü sitesi" seçeneğine tıklayın. Bu seçenek sayesinde telefonunuz Youtube'u masaüstü formatında gösterir.

Kanalını Özelleştir > Ayarlar'a tıklayın.

Ek Özellikleri Görüntüleyin seçeneğine tıklayın.

Para Kazanma Etkinleştir seçeneğine tıklayın. Ekranda gösterilen adımları takip ederek Youtube İş Ortağı Programına başvurunuzu yapın. Daha sonra Google AdSense hesabı açarak videolarınızdan para kazanabilirsiniz. Youtube Para Kazanma Şartları 2020 Youtube İş Ortağı Programına başvurunuz kabul edilirse hem para kazanabilir hem de Youtube'un size sunduğu avantajlardan yararlanabilirsiniz; ama YYP'ye yaptığınız başvurunun kabul olması için bazı şartları sağlamak zorundasınız. Youtube para kazanma politikalarının tümüne uymalısınız.

Youtube İş Ortağı Programının kullanıldığı ülkede veya bölgede yaşıyor olmalısınız.

Son 12 ayda 4.000 saatin üzerinde herkese açık, geçerli izlenme saatine sahip olmalısınız.

1000'den fazla aboneye sahip olmalısınız.

Bağlı bir AdSense hesabına sahip olmalısınız. Google AdSense Nedir? Youtuberlar için videolardan para kazanmak amacıyla kullanılan en yaygın yöntem videolara reklam eklemektir. Bu gelir kaynağı sayesinde para kazanmak için öncelikle bir Google AdSense hesabına sahip olmalısınız. Google AdSense, reklamverenler ile Youtube kullanıcılarını buluşturan bir platformdur. Google AdSense sayesinde Youtube videolarınıza reklam alabilir ve bu şekilde para kazanabilirsiniz. Üstelik kanalınızda yayınlamak istediğiniz reklam türlerini de seçebilirsiniz. Örneğin alkol, siyasi ideoloji veya cinsellik içeren reklam kategorilerini engelleyebilir, videolarınızda kanalınıza ve kitlenize uygun reklamlar gösterebilirsiniz. Youtube kullanıcıları, ortalama 1000 izleyici görüntülemesinden 1$ ile 3$ arasında gelir elde edebilir.

Google AdSense Hesabı Nasıl Açılır? Öncelikle bir Gmail hesabınız olmalı. Gmail hesabınızı kullanarak sisteme giriş yapın.

Başvuru yapacağınız sitenin URL'sini girin.

Yaşadığınız ülke ve bölgeyi seçin.

AdSense başvuru şartlarını ve kuralları okuyup kabul edin.

Hesap Oluştur seçeceğine tıklayın. Youtube Premium Sayesinde Gelir Elde Edin Youtube Premium görünümlerinden de para kazanmak mümkün. Youtube Premium, izleyicilere belli bir ücret karşılığında reklamsız ve çevrim dışı içeriklere ulaşma deneyimi sunar. Youtube elde ettiği gelirlerin bir kısmını izleyici sayısı ve içeriği görüntülemek için harcanan süreye bağlı olarak içerik üreticileri ile paylaşır. Siz de Youtube Premium’dan reklam etkileşimlerine bağlı kalmadan para kazanabilirsiniz. Kanal Üyelik Özelliğinden Para Kazanın Eğer kendinize ait büyük bir kitleniz varsa Youtube’un kanal üyeliği sayesinde gelir elde edebilirsiniz. İzleyicileriniz “Katıl” özelliği sayesinde aylık, küçük bir ücret ödeyerek özel içerikler, canlı sohbetler, emojiler ve rozetler gibi ayrıcalıklara sahip olabilir ve sizin özgün üretiminizi destekleyebilirler. Siz de bu özellik sayesinde Youtube’dan para kazanabilirsiniz.

Super Chat Sayesinde Para Kazanın Youtube üzerinden para kazanmanızı sağlayacak bir diğer gelir kaynağı ise Super Chat. Eğer Youtube İş Ortağı Programı üyesiyseniz Super Chat özelliğini kullanabilirsiniz. Super Chat sayesinde takipçileriniz belli bir ücret ödeyerek yorumlarını videolarınıza sabitleyebilir veya canlı video şeklinde size iletebilirler. Bu şekilde Super Chat sayesinde izleyicilerinizle daha samimi bir iletişim kurarken para da kazanabilirsiniz. Sponsorlu İçerikler Üreterek Para Kazanın Youtube, büyük markaların da pazarlama stratejilerini değiştirdi. Youtube’da geniş kitlelere hitap ediyor ve izleyicilerinizi etkileyebiliyorsanız sponsorlu içerik üreterek para kazanabilirsiniz. Üstelik sponsorlu içeriklerden para kazanmanız için YYP üyesi olmanıza gerek yok. Markalar, hitap etmek istedikleri kitlelere uygun youtuberlar ile çalışarak tüketicilerle organik ve samimi etkileşim kurabilir. Buna kısaca Influencer Marketing denir. Bu şekilde markalar ürünlerini tüketicilere daha güvenilir ve ilgi çekici yollarla tanıtırken içerik üreticileri de para kazanır.