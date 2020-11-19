YouTube sesli reklamlar ile tanışın: Artık reklamlar sese de dönüşecek

Sesli reklamlar denilince birçok kişinin aklına Spotify geliyor olabilir. Zira ülkemizde de faaliyet gösteren müzik uygulaması ücretsiz kullanıcılarına sesli reklamlar yayınlıyor. Reklam denilince son zamanlarda dikkat çeken bir platform daha var. O da YouTube. YouTube Premium abonelik servisini yayına almasıyla birlikte reklam sayısında artışa gidildiği söylenen YouTube, şimdi ise gelir elde etmek üzere Spotify ile benzer bir yol deniyor. Bu yol, sesli reklamlar.

YOUTUBE SESLİ REKLAMLAR DÖNEMİNİ BAŞLATIYOR

YouTube sesli reklamlar özelliğini şu anda beta sürümde olmak üzere yayınladığını duyurdu. Sesli reklamlar özelliği ile YouTube kullanıcıları, sesli reklamlar ile karşılaşmaya başlayacak. Özellikle YouTube'dan müzik dinleyen veya podcast yayınlarına katılan kullanıcıları etkileyecek bu özellik, ses odaklı içeriklerde 15 saniyelik sesli reklamlar yansıtacak. Bir video platformunda sesli reklam ile karşılaşmak kulağa biraz tuhaf gelebilir. Ancak YouTube'un bu konuda bir çözümü de var. Zira video paylaşım sitesi, YouTube'da sabit bir resim ile veya küçük animasyonlar ile sesli reklamları sunacak. Yani siyah bir ekran gözükmeyecek.