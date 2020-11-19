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YouTube sesli reklamlar ile tanışın: Artık reklamlar sese de dönüşecek

19.11.2020 14:28 | Son Güncelleme:
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YouTube sesli reklamlar ile tanışın: Artık reklamlar sese de dönüşecek

YouTube, sesli reklamlar özelliğinin beta programını genişlettiğini açıkladı. Bazı YouTube kullanıcıları arasında test edilen YouTube sesli reklamlar özelliği ile kullanıcılar sadece görüntülü değil, sesli reklamlarla da karşılaşmaya başlayacak.

Sesli reklamlar denilince birçok kişinin aklına Spotify geliyor olabilir. Zira ülkemizde de faaliyet gösteren müzik uygulaması ücretsiz kullanıcılarına sesli reklamlar yayınlıyor. Reklam denilince son zamanlarda dikkat çeken bir platform daha var. O da YouTube. YouTube Premium abonelik servisini yayına almasıyla birlikte reklam sayısında artışa gidildiği söylenen YouTube, şimdi ise gelir elde etmek üzere Spotify ile benzer bir yol deniyor. Bu yol, sesli reklamlar.

YOUTUBE SESLİ REKLAMLAR DÖNEMİNİ BAŞLATIYOR

YouTube sesli reklamlar özelliğini şu anda beta sürümde olmak üzere yayınladığını duyurdu. Sesli reklamlar özelliği ile YouTube kullanıcıları, sesli reklamlar ile karşılaşmaya başlayacak. Özellikle YouTube'dan müzik dinleyen veya podcast yayınlarına katılan kullanıcıları etkileyecek bu özellik, ses odaklı içeriklerde 15 saniyelik sesli reklamlar yansıtacak. Bir video platformunda sesli reklam ile karşılaşmak kulağa biraz tuhaf gelebilir. Ancak YouTube'un bu konuda bir çözümü de var. Zira video paylaşım sitesi, YouTube'da sabit bir resim ile veya küçük animasyonlar ile sesli reklamları sunacak. Yani siyah bir ekran gözükmeyecek.

YouTube sesli reklamlar

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'SESLİ REKLAMLAR YÜZDE 75 ARTIŞ SAĞLADI'

Sesli reklamlar için açıklama yapan YouTube Reklamları Ürün Müdürü Melissa Hsieh Nikolic, YouTube’da test edilen sesli reklamların marka bilinirliğini yüzde 75 oranında artırdığını söyledi. YouTube sesli reklamları şu an için beta aşamada olsa da zamanla daha geniş kitlelerin erişimine açılacak gibi görünüyor.

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