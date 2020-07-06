YouTube televizyon uygulaması hızla ilgi görüyor

YOUTUBE'UN RAKAMLARINA KARANTİNA ETKİSİ

Rakamlardaki artış geçen yıla oranla %80 yükseliş gösteriyor. Canlı videoların izlenme oranı da %250 oranında artmış bulunuyor. Diğer bir deyişle, evde karantinada sıkılanlar kendini televizyonda YouTube izlemeye vermiş görünüyor.

YouTube da bu süreci daha eğlenceli hale getirmek için Kovid-19 boyunca evde düzenlenen yarışmalar organize etmişti. Çamaşır sepeyle basket oynamak gibi yarışmalara, ünlü sporcular ve selebritiler de katılmıştı. Elbette Google’dan aldıkları yüklü ücretler karşılığında…

Ancak selebritilerin servetler alarak katıldığı organizasyonlara insanlar gönüllü olarak katılıp benzer videolar yüklemeye başlamıştı. Tüm bu içeriklerin, karantina döneminde evde TV üzerinde YouTube izlenmesini arttırdığı anlaşılıyor.

Küçük ekranlardan büyük ekranlar geçiş yapmak isteyen YouTube bu rakamları düzenli olarak paylaşarak reklamverenlerin dikkatini çekmek istiyor. Öyle görünüyor ki Google ve YouTube, “televizyon kanallarının çağı bitti, artık kral biziz,” mesajını reklam verenin gözüne sokmadan rahat etmeyecek.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? TV kanalları, YouTube ile rekabet ederek ayakta kalabilirler mi? Yoksa bütün TV programları yakında sadece YouTube için mi hazırlanacak?

