HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. YouTube televizyon uygulaması hızla ilgi görüyor

YouTube televizyon uygulaması hızla ilgi görüyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.07.2020 12:16 | Son Güncelleme

ABD’deki istatistiklere göre, YouTube televizyon uygulamasını düzenli olarak kullananların sayısı aylık 100 milyon kişiyi geçti. Bu rakam, YouTube’u akıllı televizyondaki uygulama üzerinden veya görüntüyü akıllı televizyona aktararak izleyenlerin kullanıcıların sayısını işaret ediyor.

YouTube televizyon uygulaması hızla ilgi görüyor

YOUTUBE'UN RAKAMLARINA KARANTİNA ETKİSİ

Rakamlardaki artış geçen yıla oranla %80 yükseliş gösteriyor. Canlı videoların izlenme oranı da %250 oranında artmış bulunuyor. Diğer bir deyişle, evde karantinada sıkılanlar kendini televizyonda YouTube izlemeye vermiş görünüyor.

YouTube da bu süreci daha eğlenceli hale getirmek için Kovid-19 boyunca evde düzenlenen yarışmalar organize etmişti. Çamaşır sepeyle basket oynamak gibi yarışmalara, ünlü sporcular ve selebritiler de katılmıştı. Elbette Google’dan aldıkları yüklü ücretler karşılığında…

Ancak selebritilerin servetler alarak katıldığı organizasyonlara insanlar gönüllü olarak katılıp benzer videolar yüklemeye başlamıştı. Tüm bu içeriklerin, karantina döneminde evde TV üzerinde YouTube izlenmesini arttırdığı anlaşılıyor.

Küçük ekranlardan büyük ekranlar geçiş yapmak isteyen YouTube bu rakamları düzenli olarak paylaşarak reklamverenlerin dikkatini çekmek istiyor. Öyle görünüyor ki Google ve YouTube, “televizyon kanallarının çağı bitti, artık kral biziz,” mesajını reklam verenin gözüne sokmadan rahat etmeyecek.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? TV kanalları, YouTube ile rekabet ederek ayakta kalabilirler mi? Yoksa bütün TV programları yakında sadece YouTube için mi hazırlanacak?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Ünlü telefon üreticisinden koronavirüse özel teknoloji!Ünlü telefon üreticisinden koronavirüse özel teknoloji!
Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

İlginizi Çekebilir

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Samsung'un yeni akıllı telefonu Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatı

Samsung'un yeni akıllı telefonu Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olympus kameraları da artık webcam olabilecek

Olympus'tan webcam müjdesi!

TV temizliği nasıl yapılmalı?

Televizyon temizlerken bunlara dikkat!

Samsung'tan koronavirüse özel antimikrobiyal telefon kılıfı geliyor!

Ünlü telefon üreticisinden koronavirüse özel teknoloji!

Elon Musk çıldırdı: Tesla şimdi de fiyatı otomobil ile yarışan kırmızı şort üretti!

Elon Musk'tan olağan dışı bir ürün daha!

Seat'in dikkat çeken tarihi hikayeleri!

70 yaşına giren Seat'in bilinmeyen ilginç hikayeleri!

Bu taktiklerle siz de Tiktok'ta fenomen olabilirsiniz! Uzmanından Tiktok önerileri...

Bu taktiklerle siz de Tiktok'ta fenomen olabilirsiniz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.