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YouTube Türkiye'de yasal temsilcilik açacağını açıkladı

16.12.2020 16:05 | Son Güncelleme:
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YouTube Türkiye'de yasal temsilcilik açacağını açıkladı

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu TouTube, Türkiye'de temsilcilik açacağını belirtti. Türkiye'nin yeni sosyal medya yasasıyla günlük 1 milyondan fazla ziyaretçisi olan sosyal ağlara Türkiye'de ofis açma veya temsilci bildirme zorunluluğu gelmişti.

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu TouTube, Türkiye'de temsilcilik açacağını belirtti.

Türkiye'nin yeni sosyal medya yasasıyla günlük 1 milyondan fazla ziyaretçisi olan sosyal ağlara Türkiye'de ofis açma veya temsilci bildirme zorunluluğu gelmişti.

Bu yasaya uymadığı için iki kere para cezasına çarptırılan YouTube, reklam alma ve verme faaliyetlerinin de yasaklanmasına az bir süre kala Türkiye'de ofis açacağını duyurdu.

Bugün internet sitesinden bir açıklama yapan şirket, "YouTube faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yasa ve kurallara saygı gösterir fakat aynı zamanda ifade özgürlüğü, bilgiye erişim ve şeffaflığa bağlıdır" dedi.

Google'ın çatı şirketi Alphabet'e ait olan YouTube, Türkiye'de yasal bir yapı kuracak olmalarının Türk hükümetinden gelecek içerik kaldırma taleplerine yaklaşımlarını değiştirmeyeceğini belirtti ve kullanıcı verilerine yönelik politikalarında bir değişikliğe gitmeyeceklerini duyurdu.

Bu yaz çıkan ve Ekim başı yürürlüğe giren yasa "Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alır" ifadelerini içeriyordu.

YouTube Türk kullanıcıların verilerini Türkiye'ye taşımazsa yasayı çiğnemeye devam edecek.

Fakat yeni yasada Türkiye'de temsilci bildirmeme gibi bazı uygulamalara yönelik cezalar belirlenmiş olsa da verileri Türkiye'de barındırmama için herhangi bir yaptırım öngörülmüyor.

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