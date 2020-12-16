YouTube Türkiye'ye temsilci atamayı kabul etti

ABD'li şirket, söz konusu kanun doğrultusunda Türkiye'ye bir temsilci atayacak.ABD merkezli video paylaşım sitesi YouTube, kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen kanun uyarınca Türkiye'de bir temsilcilik atayacağını duyurdu.

Google şirketine bağlı YouTube, yayımladığı yazılı açıklamada, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun üzerinde yapılan değişiklikleri içeren ve geçen Ekim ayında yürürlüğe giren 7253 sayılı kanunu etraflıca incelediğini belirtti.

Söz konusu kanunun, hızlıca içerik çıkarma ya da yanıt verme, altı aylık şeffaflık raporları yayımlama ve bir yerel temsilci atama gibi yeni zorunluluklar getirdiği hatırlatılan açıklamada, "YouTube; ifade özgürlüğü, bilgiye erişim ve şeffaflığa olan bağlılığını sürdürdürken faaliyet gerçekleştirdiği ülkelerdeki kanun ve düzenlemelere de saygı göstermektedir" denildi.

YouTube, bu doğrultuda Türkiye'deki kanunla uyumlu olarak ancak "değerlerinden ödün vermeden" bir yerel temsilci atama sürecini başlatacağını duyurdu.