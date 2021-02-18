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YouTube TV internetsiz kullanılabilecek

18.02.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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YouTube TV internetsiz kullanılabilecek

YouTube TV, Amerika çapında yayın yapan ve aylık 65 dolarlık ödemesi bulunan bir servis ama offline özelliği yok. Yani şimdilik.

Pek çok streaming servisi, kullanıcılarına offline kullanım imkânını da sunuyor. Örneğin, Spotify ve HBO gibi servislerin böyle özelliği var. Tabii YouTube ve YouTube Music platformlarında da bu özellik var. YouTube TV tarafına bakıldığında ise, benzer bir özellik söz konusu değil, en azından şimdilik. Gelen yeni bilgiler ise, YouTube’un yakın zamanda bu tarafa yönelik hamle yapacağı yönünde.

KOD SATIRLARINDA İKİ MENÜ GÖRÜLDÜ

9to5google’taki haberde, servisin Android uygulamasında yer verilen kodlardan söz edilmiş. Zira kod satırları arasında henüz aktif olmasa da “İndirilenler” menüsü ve “İndir” düğmesi ibareleri var. Haliyle bunlar da içeriklerin indirilmesi ve sonrasında da offline olarak indirilenler sekmesine gidilerek izlenebilmesi düşüncesini oluşturuyor.

Şu an bu kod satırları yalnızca Android tarafında yer alıyor, ama muhtemelen YouTube TV’nin iOS tarafında da olacaktır. Henüz Google’dan resmi bir duyuru olmasa da, yakın zamanda güncellemenin gelmesini bekliyoruz.

YouTube TV şu an Amerika çapında servis veriyor ve bünyesinde 85’ten fazla kanal var. Ücretsiz deneme süresi bulunuyor ve sonrasında aylık 65 dolarlık ödeme takvimi bulunuyor. 65 doları TL olarak hesapladığımızda, yaklaşık 455 TL yapıyor, ki bu da pek bize göre olmadığı anlamını taşıyor aslında. Yine de, bu servisin Amerika’da diğer pek çok servise kıyasla daha ekonomik ve kullanışlı olduğu da belirtiliyor.

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