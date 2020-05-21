YouTube'u örnek aldı: Instagram içerikleriniz başınızı ağrıtabilir!

Instagram'da koronavirüs döneminde özellikle çok fazla sayıda canlı yayın yapılıyor. Bu canlı yayınların birçoğunda insanlar, arka planda bir müzik eşliğinde konuşuyor ve bir konu hakkında sohbet ediyorlar. Ancak onlara kötü bir haberimiz var. Instagram canlı yayınların ve videoların telif hakkı konusunda çok önemli bir değişikliğe gidiyor.

INSTAGRAM TELİF HAKKI İHLALİNİ ÖNLEYECEK

Instagram, telif hakları bulunan müzikleri kullanan canlı yayın veya videolara bundan böyle oldukça büyük bir bildirim ekleyecek. Bu bildirim ile kişiyi telif hakkı ihlali yaptığı konusunda bilgilendirecek olan uygulama, ihlalin söz konusu olduğunu belirtecek. Instagram hikayeleri ise söz konusu telif hakkı bildiriminden etkilenmeyecek. Instagram'ın telif hakkı ihlali yapmadan canlı yayın açmak ve video paylaşmak isteyen Instagram kullanıcılarına alternatif bir çözümü de var.

ÇÖZÜM FACEBOOK SES KOLEKSİYONU'NDA

Instagram yetkilileri, kullanıcılara ilk olarak kullandıkları müziklerin süresini kısa tutmalarını tavsiye ediyor. Burada kullanıcıların ölçüsü hikayelerin süresi olabilir. Yani 15 saniye. Zira Instagram, hikayelerde böyle bir engelin olmayacağını söylüyor. Ayrıca yetkililere göre illa uzun süreli müzik kullanmak istiyorum diyorsanız Facebook'un sahip olduğu Ses Koleksiyonu'na göz atmanız sizin için iyi bir seçenek olabilir. Çünkü buradaki müzikler hiçbir kısıtlama olmadan Instagram üzerinde kullanılabilir.

