YouTube'u reklamsız izleten YouTube Premium'a flaş zam! İşte yeni fiyatlar

Bir kötü haber de YouTube Premium'dan geldi. Türkiye'deki YouTube Premium abonelik ücretlerine zam yapıldı. Kullanıcılar, YouTube Premium zammını kendilerine gönderilen bir e-posta aracılığıyla öğrendi. YouTube Premium zammı sosyal medyanın da gündem konusu oldu. Peki YouTube Premium abonelik ücretleri ne kadar oldu? İşte yeni bireysel, aile ve öğrenci YouTube Premium abonelik ücretleri...

YOUTUBE PREMİUM BİREYSEL AYLIK ABONELİK ÜCRETİ

YouTube Premium bireysel aylık abonelik ücreti 16.99 TL'den 29.99 TL'ye (Apple'ın uygulama içi satın alma yoluyla abone olduysanız 39.99 liraya) yükseldi. Apple'ın uygulama içi satın alma yoluyla abone olmuş bir kullanıcıya YouTube Premium bireysel abonelik ücreti ile ilgili YouTube'dan gelen e-posta şu şekilde:

"YouTube Premium aboneliğinizin fiyatını 20 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde güncelleyeceğiz. YouTube Premium ile sevdiğiniz videoları, içerik üreticileri ve müzisyenleri daha rahat takip edebilmeniz için kesintisiz YouTube keyfi sunuyoruz. Size mükemmel hizmet ve özellikler sunmaya devam edebilmek için Premium üyeliğinizin ücretini aylık ₺39,99 olarak güncelleyeceğiz. Ödemeleriniz Apple üzerinden yönetilmeye devam edecek. Premium planına web sitemizden kayıt olduğunuzda aylık ₺29,99 ödersiniz. Daha fazla bilgi için konuyla ilgili Yardım Merkezi makalesine göz atabilirsiniz. Bu değişiklik, 20 Kasım 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan bir sonraki faturalama döneminizde uygulanacak."

YOUTUBE PREMİUM BİREYSEL YILLIK ABONELİK ÜCRETİ

YouTube Premium Bireysel yıllık abonelik ücreti 169,99 TL'den 299,99 TL'ye çıktı.

YOUTUBE PREMIUM AİLE ABONELİK FİYATI

YouTube Premium aile aboneliğinin aylık fiyatı 25,99 TL'den 59.99 TL'ye yükseldi.

YOUTUBE PREMIUM ÖĞRENCİ ABONELİK FİYATI

YouTube Premium öğrenci abonelik fiyatı 9,99 TL iken, 19,49 TL olarak güncellendi.





